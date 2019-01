Platin: Wieder unter Druck

Nach einer steilen Abwärtswelle konnte sich der Platinpreis ab Dezember oberhalb der Unterstützung bei 775 USD stabilisieren. In dieser Zeit bildete sich eine Dreiecksformation, die Ende Dezember zusammen mit einer kurzfristigen Abwärtstrendlinie nach oben durchbrochen wurde. Nach einer steilen Erholung, die in der Spitze bis 830 USD führte, kam der Wert zuletzt wieder unter Druck und setzte die vorherige Widerstandsmarke bei 806 USD zurück.Zuletzt hatten die Bullen bei Platin die Chance, die kurzfristige Erholung der letzten Tage fortzusetzen, solange die 806 USD-Marke nicht nachhaltig unterschritten wird. Doch mit dem heutigen Kursrutsch unter 806 USD bekommen die Bären wieder Oberwasser: Die Abgaben unter 806 USD haben nämlich den Rückfall in die Seitwärtsrange der Vorwochen zur Folge und dürften einen Einbruch bis 775 USD nach sich ziehen. Darunter wäre der Weg bis 751 USD frei.Erst eine dynamische Rückeroberung der 806 USD könnte weitere Verluste abwenden. In diesem Fall könnte der Wert erneut bis 830 USD steigen. Darüber wäre ein Anstieg bis 845 USD möglich. Sollte auch diese Hürde überwunden werden, käme es zu einer Kaufwelle bis 868 USD.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG