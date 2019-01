Fitch Solutions: Goldunternehmen werden 2019 vorsichtig bleiben

Goldbergbauunternehmen sollen 2019 weiterhin bedacht darauf sein, Kosten zu reduzieren und Ausgaben einzuschränken, so hieß es in einem neuen Bericht von Fitch Solutions. Dabei wurde vom Nachrichtenportal Mining.com berichtet, dass die weltweit größten Unternehmen wahrscheinlich weiterhin Ausgaben reduzieren würden, um die Schuldenlast zu mindern und Strategien verfolgen würden, um Produktions- und Kostenleistung zu verbessern.Marktforscher erwarten zudem mehr Fusionen und Übernahmen im Jahr, da diese kostengünstigere Möglichkeiten zur Expansion bieten würden als die Erweiterung von Goldreserven mithilfe von Explorationen. Ebenfalls soll die Anzahl an Joint Ventures zunehmen, um Risiken zu mindern; vor allem in instabilen Ländern.Damit die Bergbauunternehmen nicht Gefahr laufen, an undurchsichtigen Aktivitäten teilzunehmen, wird erwartet, dass sie zunehmend in Blockchain-Technologie investieren. Laut Fitch würde ihnen ein derartiges System erlauben, die Beschaffung von Mineralien über die gesamte Lieferkette hinweg im Auge zu behalten, um sicherzustellen, das die ethischen sowie Nachhaltigkeitsstandards eingehalten werden.© Redaktion GoldSeiten.de