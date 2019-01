Historischer Goldring im Wert von 10.000 Pfund gefunden

Ein perfekt erhaltener Goldring aus dem 17. Jahrhundert wurde von einer Frau in Schottland gefunden, berichtet die Daily Mail . Der Siegelring befindet sich in einem perfekten Zustand und soll bis zu 10.000 Pfund wert sein. Ursprünglich befand er sich im Besitz von Edward Colman, der vor seiner Hinrichtung 1678 für König Charles II. arbeitete.Die 53-jährige Schatzjägerin, Michelle Vall, fand das Artefakt unter Schlamm begraben, als sie Urlaub am Loch Lomond machte. Der Ring wurde mittlerweile von der Scottish Treasure Trove als "Schatz" deklariert und wird als historisch bedeutend angesehen. Aufgrund dessen soll der Ring in einem Museum ausgestellt werden.Auf dem Ring selbst ist deutlich das Wappen der Familie Colman zu sehen, wie durch Recherchen herausgefunden wurde. "Die Geschichte des Rings ist äußerst interessant und es war ein großartiger Fund", so Vall.Das ist nicht das erste Mal, dass die Schatzjägerin einen derartigen Fund macht. Im Jahr 2017 entdeckte sie bereits eine Goldmünze im Wert von 40.000 Pfund.© Redaktion GoldSeiten.de