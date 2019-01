Caledonia Mining Corp.: 2018 Produktionsupdate und Produktionsprognose für 2019

St Helier, 14. Januar 2019 - Caledonia Mining Corporation plc (Caledonia oder das Unternehmen) meldet die Goldproduktion der Mine Blanket (Blanket) in Simbabwe für das Quartal und das Jahr mit Ende 31. Dezember 2018. Alle Produktionszahlen sind auf 100-Prozent-Basis angegeben und basieren auf den Minenproduktionsdaten, weshalb sie Anpassungen nach der endgültigen Analyse in den Raffinerien unterliegen.Im Laufe des Quartals mit Ende 31. Dezember 2018 (das Quartal) wurden rund 14.952 Unzen Gold gefördert, 7 Prozent über der Produktion im vorherigen Quartal (Q3 2018). Im Jahr mit Ende 31. Dezember 2018 wurden rund 54.512 Unzen Gold gefördert, was im Einklang mit der Produktionsprognose von 54.000 bis 56.000 Unzen für 2018 steht. Caledonia informiert die Investoren, dass für 2019 eine Goldproduktion zwischen 53.000 und 56.000 Unzen erwartet wird.Caledonia ist weiterhin auf dem Weg, nach Fertigstellung des Central Shaft (Zentralschacht) ab 2021 eine Produktion von ungefähr 80.000 Unzen Gold pro Jahr zu erreichen. Der Central Shaft hat zurzeit eine Tiefe von 1.150 m erreicht und wird bis auf 1.204 m abgeteuft. Laut Erwartungen wird das Abteufen des Central Shaft gegen Mitte 2019 abgeschlossen sein und er wird dann im Anschluss ausgestattet und in Betrieb genommen.Nach Steigerung der Explorationsaktivitäten auf Blanket hat Caledonia seit Anfang 2015 sieben aufeinanderfolgende Zunahmen der Ressourcenbasis bekannt gegeben. Als Folge dieser wurde die Lebensdauer der Mine Blanket von sechs Jahren gegen Ende 2014 auf 14 Jahre am Ende des Jahres 2018 verlängert. Die Explorationsarbeiten auf Blanket werden mit der Zielsetzung fortgesetzt, die Lebensdauer der Mine Blanket weiter zu verlängern.Caledonia gibt ebenfalls bekannt, dass das Unternehmen für die fünf Monate von Februar 2019 bis Juni 2019 Verträge zur Goldpreisabsicherung (Gold Price Hedging Contracts) von 22.500 Unzen aus der Produktion durch den Erwerb von Verkaufsoptionen mit einem Ausübungspreis von 1.250 USD pro Unze geschlossen hat. Diese Absicherung wird gewährleisten, dass Caledonia einen Mindestpreis von 1.250 USD pro Unze Gold während der Laufzeit der Verträge erhält und gleichzeitig vollständig von höheren Goldpreisen profitieren wird.Caledonia erwartet, die Ergebnisse des Jahres mit Ende 31. Dezember 2018 am oder um den 20. März 2019 bekannt zu geben.Wir sind zufrieden, eine konstante Produktionsleistung von Blanket im vierten Quartal 2018 zu sehen, die im Quartal zu 14.952 Unzen und im Gesamtjahr zu 54.512 Unzen führte. Bis der Central Shaft im Jahr 2021 in Betrieb genommen wird, wird die Produktion aus Blanket laut Erwartungen allgemein auf dem gleichen Niveau verbleiben, das wir in den Jahren 2017 und 2018 erreichten. Folglich erwarten wir im Jahr 2019 eine Produktion zwischen 53.000 und 56.000 Unzen. Blanket beendete 2018 mit einer Abbau- und Erschließungsinfrastruktur, die ausreichend ist, um dieses Ziel zu erreichen, und wir hatten einen guten Start in das Jahr 2019.Die Fertigstellung des Central Shaft ist der Schlüssel, dass Blanket ab dem Jahr 2021 ihre geplante Produktion von ungefähr 80.000 Unzen Gold pro Jahr erreicht. Ich erwarte, dass das Abteufen des Central Shaft bis Mitte des Jahres abgeschlossen wird. Danach werden wir mit dem Ausstatten des Schachts beginnen.Dieser Teil des Projektes Central Shaft ist relativ kapitalintensiv. Angesichts unserer beachtlichen Investitionsverpflichtungen glauben wir, dass es umsichtig ist, die jüngste Erholung des Goldpreises auszunutzen und wir haben deshalb den Erhalt eines Mindestgoldpreises von 1.250 USD pro Unze für die fünf Monate bis Juni 2019 gesichert bei gleichzeitiger Ausnutzung eines etwaigen Anstiegs des Goldpreises durch eine kosteneffiziente Optionsstruktur. Das Projekt Central Shaft befindet sich in den letzten 18 Monaten der Konstruktion und wir erwarten, dass die Investitionen für dieses Projekt in der zweiten Hälfte des Jahres 2019 niedriger sein und sich 2020 weiter reduzieren werden, wenn sich das Projekt dem Abschluss nähert. Caledonia wird den Goldpreis in Verbindung mit unserer projizierten Liquiditätslage weiter beobachten und unsere Absicherungsstrategie (Hedging Strategy) entsprechend überprüfen. 