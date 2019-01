Infografik: Energiemetalle haben 2019 Aufwind

Bis 2013 sollen Wind- und Solaranalgen zwei Terawatt (TW) Strom produziert haben, dabei soll das zweite TW 46% weniger kosten als das bis 2018 produzierte erste TW.



Die Zahl der Elektrofahrzeuge weltweit soll sich in den nächsten 13 Jahren auf 125 Millionen im Jahr 2030 erhöhen - auf das Vierzigfache der aktuellen Zahlen.



Der globale Markt für Energiespeicherung wächst rapide. Er wird von 197 Milliarden US-Dollar auf 296 Milliarden US-Dollar zwischen 2017 und 2024 ansteigen.



Für den Ausbau der Atomenergie sind 150 Atommeiler mit einer Bruttogesamtkapazität von 160.000 Megawatt in Auftrag oder geplant. Weitere 300 Reaktoren sind vorgeschlagen - überwiegend in Asien.

Die schnelle Ausbreitung des Erneuerbare-Energien-Sektors weltweit schafft optimale Voraussetzungen für einen Rohstoff-Boom.Obwohl Rohöl traditionell den interessantesten Rohstoff für Investoren darstellte, ist der Ökoenergiesektor von den einzigartigen elektrischen und physischen Eigenschaften vieler verschiedener Metalle abhängig, um sein Potenzial auszuschöpfen. Für mehr Leistungsfähigkeit der erneuerbaren Energien und ihre effiziente Speicherung brauchen wir ein höheres verfügbares Angebot dieser speziellen Rohstoffe, sonst ist mit höheren Preisen für jedes dieser Materialien zu rechnen.Die Webseite The Visual Capitalist hat eine Infografik erstellt, in der die Metalle mit dem größten Preissteigerungspotenzial aufgelistet werden, darunter auch Gold und Silber. Diese zwölf Metalle sind in vier Kategorien eingeteilt, die die Zukunft der erneuerbaren Energien antreiben werden: Solar- und Windenergie, Elektrofahrzeuge, Energiespeicherung und Nuklearenergie.Der wichtigste Treiber für den Goldpreis ist laut Infografik seine zunehmende Knappheit sowie Seltenheit von großen Lagerbeständen. Gold wird neben seinem traditionellen Gebrauch für elektronische Verbindungen und technologische Anwendungen verwendet. Das Problem besteht jedoch darin, dass keine neuen großen Lagerbestände entdeckt werden. Randall Oliphant, Vorsitzender des World Gold Council, sagte, dass wir uns dem "Fördermaximum von Gold" annähern.Die wichtigsten Treiber für den Silberpreis sind die Fundamentaldaten der industriellen / Investment-Nachfrage. Ein Rekord in der Nachfrage nach Photovoltaiksolarzellen führte dazu, dass 2017 94,1 Millionen Unzen Silber verbraucht wurden, 19% mehr als im Vorjahreszeitraum. Für Photovoltaikanlagen rechnet man mit einer kumulierten jährlichen Wachstumsrate von 17%.© Redaktion GoldSeiten.de