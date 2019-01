Türkei und Venezuela auf Goldvereinbarungen aus

Ein Komitee aus Venezuela soll voraussichtlich in die Türkei reisen, um eine Vereinbarung zur Goldverfeinerung zwischen Ankara und Caracas zu schließen, so hieß es vom Nachrichtenportal Ahval News Die von Präsident Maduro entsendete Gruppe wird sich in einer der türkischen Provinzen treffen, um bilaterale Handelsgespräche zu führen. Dabei sollen als Teil einer Überprüfung mehrere Tonnen venezolanisches Gold in den türkischen Goldraffinerien verfeinert werden.Venezuelas Zentralbank begann 2018 damit, das Metall in der Türkei verfeinern zu lassen. Alleine in den ersten sieben Monaten des Jahres wurde Gold im Wert von 834 Millionen Dollar in die Türkei verschifft, um dort verfeinert und verarbeitet zu werden.Die Türkei bleibt somit weiterhin der primäre Goldkunde Venezuelas.© Redaktion GoldSeiten.de