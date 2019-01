Heraeus - Edelmetalleinschätzung

Der Technologiekonzern Heraeus veröffentlichte kürzlich einen Bericht zur zukünftigen Entwicklung der Edelmetalle. Dabei werden insbesondere Gold, Silber sowie Platin hervorgehoben. Allgemein hieß es vom Unternehmen, dass das erste Quartal eines Jahres üblicherweise eine saisonal starke Zeit für alle Edelmetallpreise sei.Gold und Silber könnten kurzfristig noch etwas mehr Raum nach oben haben, da sich die Preise diesen Monat nicht sonderlich verändert hätten, so schreibt man in dem Bericht. Des Weiteren gebe es genügend Gründe, nach sicheren Häfen Ausschau zu halten.Erwähnt wird hierbei vor allem die Volatilität an den weltweiten Aktienmärkten, die teilweise Regierungsstillegung innerhalb der USA, die Gelbwestenbewegung in Frankreich und das abnehmende Wirtschaftswachstum. Dabei übertraf Silber im Allgemeinen das gelbe Edelmetall in vergangenen ersten Quartalen.Historisch stellte sich jedoch Platin im Januar als das Metall mit der besten Entwicklung heraus. Die Nachfrageprognose soll sich verglichen zu 2018 jedoch nicht sonderlich bessern. Der Preis war überverkauft und konnte sich gemeinsam mit den anderen Metallen erholen.© Redaktion GoldSeiten.de