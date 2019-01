Portfolio-Umschichtungen spielen große Rolle für Goldpreis von 1.450 $

Der Goldpreis steigt und könnte bis zum Jahresende 1.450 $ erreichen, laut Jordan Eliseo, einem unabhängigen Edelmetallanalysten, der Kitco News gegenüber äußerte, dass Investoren "sehr wenig Gold ausgesetzt" seien. Es gebe umfangreiche Portfolio-Umschichtungen auf den Finanzmärkten zugunsten von Gold, fügte er hinzu."Der Goldpreis in US-Dollar könnte mühelos bis zum Jahresende auf 1.400 $ bis 1.450 $ je Unze steigen, was einen Anstieg von rund 10% bedeutete", sagte Eliseo. "Investoren werden schrittweise mehr Gold zum Zweck der Diversifikation anlegen. Im Moment hätten Investoren sehr wenig in Gold investiert und realisieren, dass Aktien immer noch teuer sind, Anleihen wenig Rendite bieten und die Realzinsen weltweit weiterhin sehr niedrig sind."Auch weitere Zinserhöhungen der Federal Reserve würden den Goldpreis kaum schwächen, so Eliseo weiter. Aufgrund der Volatilität auf den Aktienmärkten werde die Goldnachfrage den Preis weiter nach oben drücken, erklärte er.Seinen Aussagen zufolge konsolidiert der Goldpreis zurzeit und sammelt seine Kräfte unter der Widerstandsgrenze von 1.300 $, um danach weiter nach oben zu steigen. Auch die Goldnachfrage von Zentralbanken wird den Goldpreis unterstützen. Besonders die Schwellenländer arbeiten daran, ihre Devisenreserven zu diversifizieren, fügte Eliseo hinzu.Er sagte: "Zentralbanken haben 2018 fast 500 Tonnen Gold gekauft. Ich erwarte, dass sie dieses Jahr dasselbe machen werden. Das wird den Goldpreis unterstützen."Der Handelskrieg zwischen den USA und China wird wohl noch dieses Jahr beigelegt, so Eliseo. Sollte dieser Konflikt eskalieren, so glaubt Eliseo, dass sowohl der Goldpreis als auch der US-Dollarkurs zeitgleich starke Kursanstiege verzeichnen werden.© Redaktion GoldSeiten.de