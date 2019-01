Uranium Energy kündigt neue und konsolidierte NI 43-101 Mineralressourcen* für Reno Creek ISR-Projekt an

Reno Creek ISR-Projektzusammenfassung

der gemessenen und angezeigten Mineralressourcen -

In-Place1



Einheit Tonnen (GewichteteGewichtetePfund

2 r r U3O8

) (2) (Mil

(MillionDurchschniDurchschnilionen)

en) tt tt



MächtigkeiQualität

t (%U3O8)



(Fuß)

North Reno

Creek3



-Gemessen 7.12 14.3 0.041 5.92

-Angezeigt 8.05 11.7 0.036 5.76

-Gesamt 15.2 13.0 0.039 11.68



Südwest Reno

Bach

Gemessen 4.68 12.9 0.043 3.94

Angezeigt4.08 10.4 0.038 3.08

Gesamt 8.77 11.6 0.040 7.03



Moore

-Gemessen 2.32 10.3 0.048 2.20

-Angezeigt 2.31 9.0 0.042 1.92

-Gesamt 4.63 9.6 0.044 4.12



Bing

-Gemessen 0.30 14.6 0.038 0.23

-Angezeigt 0.71 12.4 0.032 0.45

-Gesamt 1.02 13.0 0.033 0.67



Kiefernbaum

-Gemessen 0.57 14.0 0.056 0.63

-Angezeigt 1.83 12.2 0.051 1.87

-Gesamt 2.40 12.6 0.053 2.51



Reno Creek

Projekt



-Gemessen 14.99 13.2 0.043 12.92

-Angezeigt 16.98 11.1 0.039 13.07

-M + I Gesamt 32.0 12.1 0.041 26.0

- Neue und erweiterte M&I-Mineralressourcen machen das Projekt zum größten genehmigten befindlichen In-situ-Recovery ("ISR")-Uranprojekt in den USA- Zum ersten Mal wurden die wichtigsten mineralisierten Trends des ISR-Projekts Reno Creek im Eastern Pumpkin Buttes District des Powder River Basin konsolidiert- Erhebliches ISR-Explorations- und Expansionspotenzial innerhalb offener mineralisierter Trends basierend auf verfügbaren historischen Bohrungen- Zusätzliche Ressourcen profitieren von den bestehenden ProduktionsgenehmigungenCorpus Christi, 15. Januar 2019 - Uranium Energy Corp. (NYSE American: UEC, das "Unternehmen" oder "UEC") freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine aktualisierte National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Properties ("NI 43-101") Ressourcenschätzung für sein Reno Creek ISR-Projekt ("Reno Creek" oder das "Projekt") abgeschlossen hat.Das Projekt befindet sich im Powder River Basin, Wyoming, und beinhaltet nun die Konsolidierung und Einbeziehung des ehemaligen North Reno Creek Projekts ("North Reno Creek") in das Reno Creek Projekt des Unternehmens. * Der Bericht trägt den Titel "Technical Report and Audit of Resources of the Reno Creek ISR Project, Campbell County, Wyoming, USA" vom 31. Dezember 2018, wie er von Behre Dolbear, einem international anerkannten Bergbauberatungsunternehmen, für das Unternehmen erstellt wurde (der "Report").Der Bericht schätzt eine gemessene und angezeigte ("M&I") Mineralressource von 26 Millionen Pfund Uran ("U3O8") mit einem gewichteten Durchschnittsgehalt von 0,041% U3O8 mit 32 Millionen Tonnen und eine abgeleitete Mineralressource von 1,49 Millionen Pfund U3O8 mit einem gewichteten Durchschnittsgehalt von 0,039% U3O8 mit 1,92 Millionen Tonnen.Amir Adnani, Präsident und CEO, erklärte: "Seit Jahrzehnten kann der Uranbezirk Reno Creek aufgrund von zersplitterten Eigentumsverhältnissen sein volles Potenzial nicht ausschöpfen. Durch eine Reihe von Akquisitionen in den letzten 24 Monaten hat UEC die wichtigsten Projektbereiche erfolgreich konsolidiert und den Weg für diese bedeutende neue Ressource geebnet, mit dem Vorteil, dass sie unter unserer bestehenden Produktionsgenehmigung abgedeckt ist. Wir führen konträre Akquisitionen in schwierigen Zeiten auf dem Uranmarkt durch und haben uns ein Produktionsprofil von kostengünstigen und voll genehmigten ISR-Projekten erarbeitet. Durch die Kombination von Reno Creek mit den ISR-Projekten des Unternehmens in Süd-Texas positioniert sich UEC in der Lage, eine Renaissance der Uranproduktion in den USA durch die ISR-Mining-Methode zu führen, die weltweit als kostengünstig und umweltfreundlich anerkannt ist."Das Unternehmen hat die Akquisition des North Reno Creek Projekts im Mai 2018 abgeschlossen (Pressemitteilung vom 3. Mai 2018) und konzentriert sich seitdem auf die Aktualisierung der Ressourcen, die Konsolidierung von Genehmigungen, die Zusammenführung von Datenbanken und die Lokalisierung aller projektbezogenen Informationen in einem neu eröffneten Büro in Glenrock, Wyoming, nahe dem Projekt.Das Unternehmen beauftragte Behre Dolbear, ein international anerkanntes Bergbau-Beratungsunternehmen, mit der Erstellung des Berichts über das Projekt. Der Bericht wird innerhalb von 45 Tagen nach dem Datum dieser Pressemitteilung auf SEDAR veröffentlicht. Von nun an werden Reno Creek und North Reno Creek als ein Projekt in Bezug auf Ressourcenberichterstattung, Genehmigungs- und Vorproduktionsplanung betrachtet. Die M&I-Ressourcenschätzung für das Projekt ist in Tabelle 1 dargestellt: *1 Cutoff 0,20 GT (Grad × Dicke pro Abschnitt)2 Spalten dürfen aufgrund von Rundungen nicht addiert werden.3 Einschließlich North Reno Creek AkquisitionAbbildung 1 zeigt die Lage der gesamten 19.769 Hektar großen Grundstücksfläche von Reno Creek. Abbildung 2 zeigt das 6.053 Hektar große Genehmigungsgebiet, das von Permit 824, Reno Creek ISR Project Permit to Mine, ausgestellt vom Wyoming Department of Environmental Quality ("WDEQ") am 17. Juli 2015 (das "Permit"), und den damit verbundenen mineralisierten Trends abgedeckt wird. Eine Source and By Product Materials License für Reno Creek wurde im Februar 2017 von der U.S. Nuclear Regulatory Commission ("NRC") erteilt, unterstützt durch eine endgültige Umweltverträglichkeitserklärung und ein Entscheidungsprotokoll, um die Produktion von bis zu 2 Millionen Pfund U3O8 pro Jahr zu ermöglichen.Am 30. September 2018 wurde der Staat Wyoming in einen NRC-Vertragsstaat umgewandelt, der dem Staat die Befugnis erteilt, In-situ-Rückgewinnungsanlagen in Wyoming zu regeln. Von diesem Zeitpunkt an wird die UEC nur noch mit dem Staat WDEQ für Genehmigungsrevisionen zusammenarbeiten müssen, was den Prozess deutlich vereinfachen wird, um die Ressourcen des North Reno Creek in die bestehende Genehmigung einzubeziehen.Abbildung 1: Standort des Reno Creek ISR-Projekts, Wyominghttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/45636/15012019_DE_UEC New Consolidated NI 43-101 at the Reno Creek ISR Project WY_v3 (002)cy aa bp DE.001.jpegAbbildung 2: Genehmigungsgebiet des Reno Creek ISR-Projekts, Wyominghttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/45636/15012019_DE_UEC New Consolidated NI 43-101 at the Reno Creek ISR Project WY_v3 (002)cy aa bp DE.002.jpegDas Reno Creek Projekt befindet sich im Powder River Basin im Nordosten von Wyoming, einer der produktivsten uranproduzierenden Regionen der USA und Heimat von fünf ISR-Uranbergbauaktivitäten: Cameco's Smith Ranch/Hochland und North Butte, Uran One's Willow Creek, Energy Fuels' Nichols Ranch und Strata's Lance Projekt. Das Projekt ist weniger als 10 Meilen von der nächsten Stadt Wright, Wyoming mit 1.800 Einwohnern entfernt. Auf dem Grundstück Reno Creek wurden seit Ende der 1960er Jahre und bis heute umfangreiche historische Erkundungs-, Erschließungs- und Genehmigungsarbeiten durchgeführt. In dieser Zeit wurden von verschiedenen Betreibern rund 10.000 Uranerkundungsbohrungen innerhalb und in der Nähe des Projektgebietes abgeschlossen.Derzeit überprüfen Geologen des Unternehmens die historischen Daten, um die Entwicklung zusätzlicher Ressourcen entlang von 12 Meilen teilweise definierter mineralisierter Trends innerhalb der derzeit gehaltenen Anbauflächen zu bewerten. Die Entwicklung eines konzeptionellen Abbauplans zur Unterstützung einer überarbeiteten Vorläufigen Machbarkeitsstudie ist im Gange und das Unternehmen plant, dieses Dokument 2019 fertigzustellen.Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden in Übereinstimmung mit den kanadischen regulatorischen Anforderungen gemäß NI 43-101 erstellt und von Robert D. Maxwell, CPG, einem Berater für das Unternehmen und einer qualifizierten Person gemäß NI 43-101, geprüft. Uranium Energy Corp. ist ein in den USA ansässiges Uranabbau- und Explorationsunternehmen mit zusätzlichen Titan- und Vanadiumanlagen. Die voll lizenzierte Hobson Processing Facility des Unternehmens ist von zentraler Bedeutung für alle seine Uranprojekte in Südtexas, einschließlich der Palangana ISR-Mine, des genehmigten Goliad ISR-Projekts und des Burke Hollow ISR-Projekts in der Entwicklungsphase. In Wyoming kontrolliert UEC das genehmigte Reno Creek ISR Uranprojekt. Darüber hinaus kontrolliert das Unternehmen eine Pipeline von fortgeschrittenen Uranprojekten in Arizona, Colorado, New Mexico und Paraguay. Das Unternehmen kontrolliert auch ein großes, hochwertiges Titanprojekt in Paraguay und bedeutende Vanadiumressourcen in Kombination mit dem Uranprojekt Slick Rock in Colorado. 