Palladium - Ausbruch oder Einbruch

Palladium befindet sich seit dem Tief bei 830 USD vom August 2018 in einer enormen Aufwärtsbewegung, die Anfang Januar über das damalige neue Rekordhoch bei 1.282 USD führte. Der Ausbruch aus einer kurzfristigen Tradingrange beflügelte den Wert und sorgte für eine Kaufwelle bis an das charttechnische Kursziel bei 1.345 USD. Dort stoppte der Anstieg in den letzten Tagen und der Wert oszilliert seither zwischen der Barriere und dem Support bei 1.310 USD seitwärts.Oberhalb von 1.310 USD ist mit einem Ausbruch über 1.345 USD zu rechnen. Damit würde sich die Rally bis 1.370 USD ausdehnen. Sollte auch dieses Kursziel überschritten werden, könnte Palladium in den nächsten Tagen sogar bis 1.430 USD klettern. Ein Rücksetzer unter 1.310 USD hätte dagegen Abgaben bis 1.282 USD zur Folge. Hier könnte ein weiterer Ausbruchsversuch über 1.345 USD einsetzen.Wird die Marke dagegen unterschritten, wäre dies der Auftakt für eine stärkere Korrektur, die zunächst bis 1.221 und 1.200 USD führen dürfte.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG