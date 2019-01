David Morgan: Gold wird 2019 in neuem Glanz erstrahlen

David Morgan, Herausgeber des Morgan Reports , ist der Ansicht, dass sich Gold 2019 gut entwickeln wird, so berichtet das Nachrichtenportal Scrap Register . "Es sollte ein ziemlich gutes Jahr für uns werden, aber nicht spektakulär", so meinte er."Es gibt deutlich vorteilhaftere Aspekte des Goldmarktes als die letzten Jahre. Grund dafür sind die fallenden Aktienmärkte, die zunehmende Unsicherheit und die Schuldenprobleme. Gold wird sich dieses Jahr okay entwickeln", fügte Morgan hinzu.Die Goldfutureskontrakte hatten am Dienstag niedriger geschlossen, nachdem US-Leitaktienindices gestiegen waren und der Dollar an Stärke gewonnen hatte. Die Futurespreise waren nicht in der Lage, das psychologisch wichtige Niveau von 1.300 Dollar zu erreichen, nachdem sie am Montag ein Tageshoch von 1.296,60 Dollar verzeichneten.© Redaktion GoldSeiten.de