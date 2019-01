MKS PAMP Group: Goldpreisprognose 2019

Vor kurzem veröffentlichte MKS PAMP Group ihre aktuellste Preisprognose zu Gold, Silber und Platin. Dabei werden erwartete Preistiefs, -hochs und Durchschnittspreise aufgeführt, die das Unternehmen für die drei Edelmetalle prognostiziert.Im Jahr 2018 war Gold nicht in der Lage, positiv auf die bullischen Faktoren zu reagieren, da die Stärke des US-Dollar jegliche Rally verhinderte, so hieß es in dem Bericht. 2019 könnte eine andere Geschichte sein. Das Unternehmen erwartet allgemein eine langsamere Zinspolitik der FED, wobei der US-Dollar nicht weiter an Stärke gewinnen könnte; vor allem in der zweiten Jahreshälfte.Zudem seien Handelsdiskussionen zwischen USA und China, geopolitische Spannungen, politischen Unruhen und zusätzliche Abwärtskorrekturen des Aktienmarktes unterstützend für Gold. MKS PAMP erwartet 2019 einen Goldtiefpreis von 1.240 US-Dollar je Unze, ein Hoch von 1.460 US-Dollar je Unze und einen Durchschnittspreis von 1.335 US-Dollar je Unze© Redaktion GoldSeiten.de