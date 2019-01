Wells Fargo: Goldpreis über 1.350 $ ist unwahrscheinlich

Wie in einem Artikel von Kitco News berichtet wird, ist eine Goldrallye laut Wells Fargo "ein Sprint, kein Marathon". Sollte das Edelmetall die Marke von 1.350 Dollar je Unze durchbrechen, ändere sich Wells Fargos Einstellung Gold gegenüber ins Negative."Wenn der Goldpreis unsere Zielspanne (1.350 $) durchbricht, werden wir dem gelben Metall gegenüber wahrscheinlich ungünstig eingestellt sein", sagte Austin Pickle, Investmentstrategie-Analyst bei Wells Fargo. "Investoren sollten dem Drang widerstehen auf den Goldzug aufzuspringen, sollte diese Rallye andauern."Allerdings glaubt Wells Fargo nicht daran, dass der Goldpreis über 1.350 Dollar je Unze steigen werde. "Gold sitzt nun genau in der Mitte unserer Zielspanne für Ende 2019 von 1.250 $ bis 1.350 $ je Unze", schrieb Pickle. "Die aktuelle Goldrallye könnte auf kurze Sicht noch andauern, aber wir erwarten Ende 2019 nicht weit von dort zu landen, wo wir heute schon sind."Pickle erklärte, dass sich der Goldpreis nach einem Sturz auf den Aktienmärkten für einige Monate zusammen mit den Aktien nach oben bewege, "vermutlich, weil die Angst vor einem weiteren Crash Zeit braucht, um abzuklingen", fügte er hinzu.Weitere Treiber, die die aktuelle Goldrallye in die Länge ziehen könnten, seien ein schwächerer US-Dollar und höhere Rohstoffpreise, so Pickle.© Redaktion GoldSeiten.de