Gratomic Inc. bringt neue ultraeffiziente Graphenreifen auf den Markt

TORONTO, 16. Januar 2019 - Gratomic Inc. (GRAT oder das Unternehmen) (TSX-V: GRAT) (CB81-FRANKFURT), ein vertikal integriertes Unternehmen, das modernste Werkstoffe herstellt und Graphit zu Graphen umwandelt, freut sich, die Entwicklung seiner neuen ultraeffizienten Graphenreifen (Graphene Ultra Fuel Efficient Tires/GUET) bekannt zu geben. Die Zertifizierung sowie entsprechende Reifentests sind im 3. Quartal 2019 geplant.Rein von der Nachfrageseite aus betrachtet, sind wir hier in einen Markt eingestiegen, der Gratomic enorme Chancen bietet. Kurz gesagt, unsere Kunden wollen genau das, was wir haben: hochwertiges Graphen. Hybridgraphen sorgt nicht nur dafür, dass der Treibstoffverbrauch beim Einsatz der Reifen geringer ist; die Reifen sind auch besser in der Handhabung und haben eine längere Lebensdauer, erklärt Sheldon Inwentash, Chairman und CO-CEO von Gratomic. Der Markt für GUET-Reifen ist ein riesiger Vertikalmarkt für Gratomic und das Unternehmen wird sich hier im Jahr 2019 und auch in den Folgejahren besonders intensiv einbringen.Gratomic ist sich der enormen Größe des Fahrzeugreifenmarktes bewusst, der bis zum Jahr 2022 voraussichtlich auf 2,5 Milliarden Reifen anwachsen dürfte. Gratomic hat die Absicht, mit seinen durch Graphen optimierten GUET-Reifen die herkömmliche Reifenproduktion zu revolutionieren. Die internationale Reifenbranche hat mittlerweile erkannt, dass der Einsatz von Graphen im Reifenprofil, an den Reifenflanken und bei der Innenbeschichtung die Reifen leichter macht, sowie eine bessere Haftung und einen geringeren Rollwiderstand ermöglicht - in einem Ausmaß, das mit den Verbundwerkstoffen in herkömmlichen Reifen nicht zu erreichen ist. Im Schnitt wären hier 20 bis 25 Gramm Graphen pro Reifen nötig. Allerdings waren der Branche in puncto Versorgungssicherheit und Versorgungsqualität bisher Grenzen gesetzt. Diese Faktoren sind bis dato das größte Hindernis auf dem Weg zur Vermarktung von Graphen.Das richtige Verhältnis der geologischen Strukturen in der Mine und unser Verarbeitungspartner sind ausschlaggebend dafür, dass Gratomic davon überzeugt ist, dem Bedarf an hochwertigen Graphenen gerecht zu werden, die nach Ansicht des Unternehmens benötigt werden, um die steigende Marktnachfrage nach neuartigen und wirtschaftlichen Reifen zu decken. Gratomic ist zuversichtlich, die Endverbraucher mit konstanten Mengen qualitativ hochwertigen Graphens versorgen zu können.Erreicht hat Gratomic diesen Status über ein einzigartiges Kooperationsabkommen mit seinem Entwicklungspartner Perpetuus Carbon Technologies, der dank seines patentierten Plasmaverfahrens (Patented Plasma Process) die Reifenbranche derzeit jeden Monat mit beachtlichen Mengen an oberflächenmodifizierten Graphenen beliefert.Perpetuus ist im Rahmen seiner Forschungsanalyse und Charakterisierung zum Schluss gekommen, dass die Graphene aus Gratomics Bergbaubetrieb ziemlich spröde sind - mehr als jeder andere von Perpetuus Labs für diesen Zweck getestete Graphit. Nach Funktionalisierung der freigesetzten Graphene hat sich herausgestellt, dass sich diese hervorragend verarbeiten lassen. Ein erster Einsatz in verschiedensten Anwendungsbereichen hat gezeigt, dass sich das Material für eine Reihe von Produkten ganz ausgezeichnet eignet. Besonders bemerkenswert sind die großartigen Ergebnisse, die erzielt werden, wenn Hybridgraphen bei der Reifenherstellung in die Elastomere eingebunden wird. Perpetuus freut sich darauf, gemeinsam mit Gratomic die vermutlich ersten ultraeffizienten Reifen auf Graphenbasis auf den Markt zu bringen.In seiner speziell auf das patentierte Plasmaverfahren von Perpetuus abgestimmten Anlage stellt Gratomic im Anschluss an das Plasmaverfahren Graphene mit einem hohen Reinheitsgrad (CK 99,10 %) und weniger als 10 Schichten her. Der Rohstoff stammt aus seiner Graphitmine in Namibia.Gratomic freut sich, seine Aktionäre über die Neugestaltung seiner Webseite zu informieren. Besuchen Sie uns auch im Web unter www.gratomic.ca.Perpetuus ist der weltweit größte Produzent von Graphenen mit plasmaaktivierter Oberfläche für den Einsatz in speziellen Anwendungsgebieten; seine Produktionskapazität beträgt Hunderte von Tonnen jährlich. Das Unternehmen verfügt an seinen beiden Standorten in Südwales (Großbritannien) über eine mit Labor ausgestattete Vermarktungsanlage. Die mit Graphenen von Perpetuus hergestellten Fahrrad- und Autoreifen durchlaufen derzeit in Asien und Europa diverse Prüfverfahren. Sie werden gleichzeitig an Fahrrädern, leichten Nutzfahrzeugen und Taxis auf der Straße getestet und sind dabei täglich in Verwendung. Die von Perpetuus erzeugten Graphene mit plasmaaktivierter Oberfläche werden aktuell in Entwicklungsprogramme für Luftfahrzeugreifen und Industriereifen eingebunden.Gratomic ist ein auf moderne Materialien und Werkstoffe spezialisiertes Unternehmen, das sich in erster Linie auf die Vermarktung von Graphitprodukten, und hier vor allem auf hochwertige Komponenten auf Graphenbasis für verschiedenste Massenprodukte, konzentriert. Gratomic ist ein auf moderne Materialien und Werkstoffe spezialisiertes Unternehmen, das sich in erster Linie auf die Vermarktung von Graphitprodukten, und hier vor allem auf hochwertige Komponenten auf Graphenbasis für verschiedenste Massenprodukte, konzentriert. Wir arbeiten mit einem führenden europäischen Hersteller von Graphenen zusammen, um den Aukam-Grafit zur Herstellung von Graphenprodukten zur Kommerzialisierung auf Industrieebene zu verwenden. Die Aktien des Unternehmens werden an der TSX Venture Exchange unter dem Börsenkürzel GRAT gehandelt. 