Ximen Mining beauftragt William R. Sattlegger, P. Geo als Berater für den Bereich Investor Relations

Vancouver, 16. Januar 2019 - Ximen Mining Corp. (TSX.v: XIM) (OTCQB:XXMMF) (das Unternehmen oder Ximen) hat William R. Sattlegger, P. Geo. damit beauftragt, das Unternehmen mit seinen Beratungsleistungen im Bereich Investor Relations zu unterstützen. Herr Sattlegger wurde vom Unternehmen mit der Leitung der strategischen Umsetzung in den Bereichen Unternehmenskommunikation und Investor Relations beauftragt, um einerseits das Interesse der Investoren zu steigern und andererseits das Unternehmen privaten Anlegern, Analysten, Maklern, Fondmanagern und anderen wichtigen Meinungsbildnern in den Bergbau- und Investmentbranchen näherzubringen. Der Vertrag wird für einen Zeitraum von bis zu 12 Monaten abgeschlossen und tritt mit 15. Januar 2019 in Kraft. Herr Sattlegger erhält ein Monatshonorar in Höhe von 3.000 Dollar.Herr Sattlegger ist ein praktizierender Geowissenschaftler mit 37 Jahren Berufserfahrung in den Energie- und Bergbaubranchen. Über seine Firma Fore Shore Resources Ltd. erbringt Herr Sattlegger Projektmanagementleistungen sowie fachliche Beratungsleistungen für aktive Bergbaufirmen. Des Weiteren verfügt er über umfangreiche Kenntnisse in der Umsetzung von IR-Strategien sowie Marketing- und Unternehmensentwicklungsinitiativen in nordamerikanischen und europäischen Rechtsstaaten.Christopher Anderson, President und CEO von Ximen Mining, meint dazu: Ich heiße William Sattlegger - einen Fachmann mit umfangreichen Erfahrungen im Rohstoffsektor - bei uns im Team von Ximen Mining herzlich willkommen.Für das Board of Directors:Christopher R. AndersonChristopher R. Anderson, President, CEO & DirectorXimen Mining Corp.604 488-3900 Ximen Mining Corp. besitzt eine 100-Prozent-Beteiligung an allen drei seiner Edelmetallprojekte im Süden von British Columbia. Die beiden Goldprojekte von Ximen sind das Projekt Gold Drop und das epithermale Goldprojekt Brett. Ximen besitzt auch das Silberprojekt Treasure Mountain, das an den ehemaligen Produktionsbetrieb der Silbermine Huldra grenzt. Zurzeit unterliegen sowohl das Projekt Gold Drop als auch das Silberprojekt Treasure Mountain Optionsabkommen. Die Optionspartner leisten gestaffelte jährliche Barzahlungen und Aktienemissionen und finanzieren die Erschließung dieser Projekte.Ximen ist ein börsennotiertes Unternehmen, das unter dem Kürzel XIM an der TSX Venture Exchange, unter dem Kürzel XXMMF in den USA und unter dem Kürzel 1XMA und der WKN-Nummer A2JBKL in Deutschland an den Börsen Frankfurt, München und Berlin notiert.Ximen Mining Corp.888 Dunsmuir Street - Suite 888Vancouver, B.C., V6C 3K4Diese Pressemeldung stellt in dem betreffenden US-Bundesstaat, wo ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre, ein Verkaufsangebot bzw. Vermittlungsangebot zum Kauf der Wertpapiere dar. Die hier erwähnten Wertpapiere werden bzw. wurden nicht gemäß dem geltenden Wertpapiergesetz (United States Securities Act von 1933) in der aktuellen Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, wenn keine Registrierung oder entsprechende Ausnahmegenehmigung von dieser Registrierung vorliegt.Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!