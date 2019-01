Treasury Metals unterzeichnet eine Absichtserklärung mit Eagle Lake First Nation

TORONTO - Treasury Metals Inc. (TSX: TML) (Treasury oder das Unternehmen) meldet, dass das Unternehmen eine Absichtserklärung (MOU, Memorandum of Understanding) mit Eagle Lake First Nation hinsichtlich des Goldprojekts Goliath im Nordwesten der Provinz Ontario (das Projekt) unterzeichnet hat.Die MOU ist ein Rahmenabkommen zwischen Eagle Lake First Nation und Treasury Metals zur Erleichterung einer effektiven Kommunikation, Engagement und Verhandlungen zwischen den Parteien hinsichtlich des Projekts. Die MOU wird als ein Mittel zur Erleichterung der bedeutenden fortgesetzten Beteiligung der Eagle Lake First Nation an der bundesstaatlichen Umweltprüfung und behördlichen Genehmigungsverfahren für das Projekt dienen. Ferner bietet die MOU eine Struktur für zusätzliche Gelegenheiten und Wege zur Beteiligung an dem Projekt durch Arbeitsplätze, Ausbildung und Geschäftsentwicklung, finanzielle Beteiligung und Schutz der Umwelt sowie der Kultur.Greg Ferron, CEO von Treasury, sagte: Eine wichtige Zielsetzung des Goldprojekts Goliath ist, das Wissen und den Input aller Stakeholder und indigenen Gemeinden in der Entwicklung des Goldprojekts Goliath und der regionalen Kenntnisse der Eagle Lake First Nation zu reflektieren. Lokale traditionelle Kenntnisse werden bei der Entwicklung eines sozial und ökologisch verantwortlichen Projekts helfen.Im Auftrag der Eagle Lake First Nation sagte Chief Arnold Gardner: Die Unterzeichnung einer MOU mit Treasury Metals ist ein positiver Schritt in Richtung einer Vertrauensbildung mit der Gemeinschaft der Eagle Lake First Nation, was ein wichtiger Schritt im Rahmen dieses Prozesses ist.Für weitere Informationen über Treasury Metals besuchen Sie bitte die Webseite des Unternehmens www.treasurymetals.com. Treasury Metals Inc. ist ein auf Gold fokussiertes Explorations- und Entwicklungsunternehmen mit Projekten in Kanada, das an der Toronto Stock Exchange (TSX) unter dem Kürzel TML und an der OTCQX® unter TSRMF notiert. Das zu 100 % unternehmenseigene Goldprojekt Goliath im Nordwesten Ontarios wird eine von Kanadas nächsten produzierenden Goldminen sein. Da jetzt die erstklassige Infrastruktur vorhanden ist und sich die Goldvererzung bis zur Oberfläche erstreckt, plant Treasury Metals die anfängliche Entwicklung eines Goldtagebaus, der eine Aufbereitungsanlage mit einer Kapazität von 2.500 Tonnen pro Tag beschicken wird. Nachfolgend ist in späteren Jahren ein Untertagebetrieb geplant.Die Eagle Lake First Nation liegt am Nordostufer des Eagle Lake und befindet sich im Zentrum des Canadien Shield in den borealen Wäldern und Seen des nordwestlichen Ontarios. Die Gemeinde liegt ungefähr 25 km südwestlich von Dryden und kann über die Highways 502 und 594 erreicht werden. Die Grenze zu den USA ist zwei Autostunden entfernt. Im Dezember 2018 hatte Eagle Lake eine Bevölkerung von 238.Die Bewohner von Eagle Lake werden von einem Chief und drei Ratsmitgliedern regiert, die gemäß des Indian Act alle zwei Jahre gewählt werden. Eagle Lake ist Teil des Grand Council Treaty #3, der am 3. Oktober 1873 unterzeichnet wurde. Der Grand Council Treaty #3 deckt 55.000 Quadratmeilen ab.Eagle Lake First Nation liegt innerhalb des Territoriums Grand Council Treaty #3 mit einer Landfläche von 55.000 Quadratmeilen im Nordwesten Ontarios. Die Eagle Lake First Nation von Eagle Lake wird auch als Migisi Sahgaigan (Ojibway fur Eagle Lake, Adlersee) 