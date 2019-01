TD Securities: Gold wartet weiterhin auf Katalysator

Kürzliche Zunahmen am Aktienmarkt könnten den Enthusiasmus gegenüber Gold eindämmen, zumindest aktuell, so heißt es von TD Securities. Vor dem Hintergrund einer umfassenden Erholung von Risikovermögenswerten behielt das Metall größtenteils an Boden, berichtet Scrap Register Dennoch bedeute ein kürzlicher Handelsschluss über 2.600 Punkte des S&P 500 ein weniger pessimistisches Bild für den Aktienmarkt. "Das könnte sehr wohl dazu führen, dass der Appetit nach Bulliondiversifikation kurzfristig nachlässt", erklärte das Unternehmen. "Wir erwarten weiterhin, dass der Goldpreis auf einen Katalysator warten muss, bevor ein wesentlicher Breakout über 1.300 Dollar je Unze stattfinden kann."Der aktivste Februar-Goldkontrakt an der COMEX der New York Mercantile Exchange stieg am Mittwoch weiterhin in Richtung der 1.300 Dollar je Unze und schloss auf seinem höchsten Wert der letzten zwei Wochen; angesichts politischen Unruhen im Vereinigten Königreich und den USA.© Redaktion GoldSeiten.de