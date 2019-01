China - Neue Generation hat andere Meinung von Gold

Die chinesische Goldindustrie tue sich schwer, attraktiv auf junge Verbraucher zu wirken, da der neue Zielmarkt Schmuck primär als Fashion Statement ansehen würde und nicht als Investition, so berichtet China Daily . Die Zielgruppe der Branche wird immer jünger und die neue Generation habe alternative Geschmäcker, die den Markt in verschiedene Richtungen treiben würden."Die jungen Verbraucher denken heutzutage nicht mehr: Wenn ich mir heute Schmuck im Wert von 1.000 Yuan kaufe, dann könnte ich ihn morgen noch immer für denselben Wert verkaufen," so erklärte Zheng Huanjian, Vizepräsident des Schmuckherstellers Ganlu Group. "Sie denken nicht darüber nach, was sie damit in Zukunft anstellen werden.""Traditionell erwerben die Leute Gold, weil es wertvoll ist," meinte auch Chen Zhijun vom WGC. "Seit der Goldpreis 2013 gefallen ist, leidet der Markt an exzessiver Produktionskapazität und einem harten Preiskrieg." Der Fokus liege mittlerweile nicht mehr auf dem Marketing des Edelmetalls an sich, sondern dessen Verkauf basierend auf Geschmack, Design und Handarbeit, fügte er hinzu.© Redaktion GoldSeiten.de