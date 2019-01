London Capital Group: Auswirkungen des Brexit auf den Goldpreis

Wie auf dem Nachrichtenportal Kitco News berichtet wird, steht dem britischen Staatswesen und der Wirtschaft eine beispiellose Unsicherheit bevor, die sich jedoch nicht auf dem Markt wiederfindet. Insbesondere auf dem Goldmarkt ist die Nachfrage nach dem sicheren Vermögenswert auch während der andauernden Brexit-Verhandlungen gering.Obwohl der Goldpreis weiterhin nahe an der Widerstandsgrenze von 1.300 US-Dollar je Unze rangiert, gab es nicht genug Momentum um diese Grenze zu durchbrechen.Laut Jasper Lawler, Leiter der Research-Abteilung der London Capital Group, sei die schwache Nachfrage nach Gold darin begründet, dass Investoren den Brexit nicht als nahende Krise ansehen. "Wir haben das schon mit anderen Krisen in Europa erlebt. Ich denke, dass Investoren ein Abkommen in letzter Minute erwarten. Ich denke nicht, dass die Märkte einen No-Deal-Brexit erwarten" sagte er.Dass der Brexit-Deal niedergeschmettert wurde, sei keine Überraschung gewesen, doch damit Investoren sich vermehrt Gold zuwenden, müsse etwas Unerwartetes passieren, so Lawler weiter. Er bleibe optimistisch, auch wenn Gold noch nicht von der Nachfrage nach einem sicheren Hafen profitiert, da es Unterstützung durch die globale Geldpolitik erhalten werde.Jeglicher Hinweis darauf, dass die Federal Reserve ihren Straffungszyklus unterbricht, wird sich positiv auf Gold auswirken. Lawler sagte dazu: "Im Moment fischen wir im Trüben, was Geldpolitik angeht, aber sobald wir wissen, dass die Fed so bald keine Zinserhöhungen mehr durchführt, wird der Goldpreis, denke ich, in die Höhe schnellen."© Redaktion GoldSeiten.de