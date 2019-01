MGX Minerals: Erfolgreiche Inbetriebnahme der Abwasseraufbereitungsanlage beim Ölsand-Betrieb in Alberta

Parameter 7.-18. DezWoche 1 PeWoche 2 PeWoche 3 PeWoche 3 Red

(mg/L) . rmeat rmeat rmeat uk

EBD tion

Al 14,7 3,75 3,85 9,1 38%

B 1.105 456,1 386,8 379,8 66%

Ba 4,65 3,05 2,2 2,05 56%

Ca 2.161 241 203 267 88%

Co n.d. n.d. n.d n.d.

Cr n.d. n.d. n.d. n.d.

Cu 0,55 0,15 1,05 0,9 -64%

Fe 11,1 1,75 1,9 2,4 78%

K 1.352 792,4 578,8 648,2 52%

Li 71,1 41,2 29,4 35,8 50%

Mg 42,1 8,05 11,4 11,6 72%

Mn 1,65 0,9 0,7 0,8 52%

Na 48.415 32.616 23.562 27.960 42%

Ni n.d. n.d. n.d. n.d.

P 93 54,2 40,4 29,2 69%

Si 8.528 68,8 156 27,2 99,7%

Sr 75 17,3 13,0 14,0 81%

Ti 1,5 n.d. n.d. n.d. >93%

V n.d. n.d. n.d. n.d.

Zn 13,2 0,45 1,45 n.d. >96%



TSS 570 <20 <20 <15 >97%

Vancouver, 17. Januar 2019 - MGX Minerals Inc. (MGX oder das Unternehmen) (CSE: XMG / OTCQB: MGXMF / FSE: 1MG) und sein Ingenieurspartner PurLucid Treatment Solutions (PurLucid) geben die Ergebnisse der Inbetriebnahme ihres kommerziellen Abwasseraufbereitungssystems mit dem Namen NFLi-5 mit einer Kapazität von 5m3 pro Stunde (750 Barrel/Tag) bekannt. Zurzeit hat ein Ölsand-SAGD-Betreiber (SAGD = steam-assisted gravity drainage = hochtemperierte und unter Hochdruck stehende Ölsand-Produktionsabwässer) einen Vertrag über dieses System und betreibt es auch mit dem Zweck der Verarbeitung von EBD (Evaporator BlowDown). Die Untersuchung konzentrierte sich auf eine Betriebszeit von drei Wochen im Dezember 2018 und diente der Vorbereitung auf den weiteren Ausbau auf 10m3 pro Stunde (1500 Barrel/Tag), die zurzeit im Gange ist.Zusätzlich dazu, dass das System dem Unternehmen während des Untersuchungszeitraums einen Erlös von rund 30.000 CAD eingebracht hat, hat es auch äußerst erfolgreich alle Key Performance Indicators für Behandlungschemikalien erreicht. Am beachtenswertesten waren die Behandlungsergebnisse, darunter die Entfernung von Siliziumdioxid, Kalzium und Magnesium mit insgesamt 99,7%, 88% bzw. 72%. Außerdem waren keine Feststoffe im behandelten Produkt nachweisbar, was effektiv zu sauberem, wiederverwendbarem Wasser als Nebenprodukt führt. Die stündliche Durchsatzleistung während der Inbetriebnahmephase wird als gleichbleibend berichtet und die Optimierung der Kontrollsysteme war hinsichtlich der Aufrechterhaltung der Flussbilanz erfolgreich, sodass alle Bedenken hinsichtlich des Außeneinsatzes bei kaltem Wetter ausgeräumt wurden. In Tabelle 1 finden Sie die Durchschnittsergebnisse (alle Permeate kombiniert) jeder der drei Wochen:N.d. = Wert liegt unter der analytischen Nachweisgrenze.MGX hat eine Lithiumschnellextraktionstechnologie entwickelt, die den Platzbedarf eliminiert bzw. stark reduziert. Außerdem fallen die Ausgaben für weitläufige, mehrphasige, abgedichtete Verdunstungsteiche in Seegröße weg und die Qualität der Extraktion und der Gewinnung aus einem breiten Spektrum an Solen wird im Vergleich zur herkömmlichen solaren Verdunstung verbessert. Die Technologie ist auf Petrolithium (Produktionswasser aus der Öl- und Gasförderung), natürliche Sole und andere Solequellen, wie lithiumreiche Gruben- und Industrieabwässer, anwendbar. Die zweite anstehende SAGD-Installation vor Ort enthält Lithium im Bereich von 100ppm, das im Rahmen des Abwasseraufbereitungsprozesses als Petrolithium extrahiert werden kann.PurLucids patentiertes und in Exklusivlizenz vertriebenes Nanoflotationsverfahren wurde speziell für Ölfelder entwickelt. Die Technologie scheidet Verunreinigungen aus dem Prozesswasser der Öl- und Gasgewinnung ab und produziert als Endprodukt sauberes Wasser. Dies ermöglicht die Rückgewinnung oder kontrollierte Entsorgung von Prozesswasser aus Ölfeldern und senkt bzw. eliminiert die Prozesskosten innerhalb der Bohrung sowie die damit verbundenen Transportkosten. Die Abwasserbehandlungskosten machen heute mit den höchsten Anteil an den Betriebskosten in Ölfeldern bzw. Ölsandlagerstätten aus. Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter www.purlucid.com. MGX besitzt derzeit eine Beteiligung von 60 % an Purlucid und ist über kontinuierliche Investitionen in der Zukunft zum Erwerb von bis zu 100 % und damit sämtlicher Besitzanteile berechtigt. MGX Minerals ist ein diversifiziertes kanadisches Rohstoff- und Technologieunternehmen mit Beteiligungen an globalen fortgeschrittenen Materialprojekten sowie Energie- und Wasseranlagen. 