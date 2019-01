Der Newmont-Goldcorp-Deal ist eine gute Nachricht für den Goldbergbau

Die Konsolidierungs-Saison ist endlich auf den Goldfeldern angekommen; genau, wie viele Experten und Analysten es seit einiger Zeit prognostizieren. Da die Explorationsbudgets seit ihrer Blütezeit 2012 gekürzt wurden und weil heutzutage immer weniger Unzen Gold für den Abbau zur Verfügung stehen, besteht der Weg nach vorn für Produzenten jeder Größenordnung darin, vermehrt Fusionen und Übernahmen (M&A) durchzuführen.Sie haben vielleicht schon mitbekommen, dass Newmont Mining Goldcorp für den gewaltigen Betrag von 10 Milliarden Dollar kaufen wird. Das daraus resultierende Unternehmen, mit Hauptsitz in Denver, wird zum weltweit größten Goldproduzenten nach Menge der geförderten Unzen - größer noch als "New Barrick", das nach der 6,5-Milliarden-Dollar-teuren Fusion von Industriegiganten Barrick Gold und Randgold Resources , die im September gemeldet wurde, so bezeichnet wird. Obgleich Barrick und Randgold 2017 zusammen 6,6 Millionen Unzen Gold produzierten, waren Newmont und Goldcorp für insgesamt fast 8 Millionen Unzen verantwortlich.Ich sehe diese Nachricht als insgesamt positiv für die Metall- und Bergbauindustrie an, die schon lange das Bedürfnis nach Konsolidierung signalisiert. Wie ich bereits im Oktober erklärte, sieht man vermehrt große M&A-Deals, wenn eine Industrie einen Boden gebildet hat. Vor einigen Jahren zeigten die talentierten Leute von Visual Capitalist in einer Infografik , dass M&A im Bergbau nach der Finanzkrise ihren Höhepunkt erreichten.Werden die Goldbergbauunternehmen also wieder konsolidieren (mehr als sie es jetzt schon tun)? Und wird das zu einer anhaltenden Phase herausragender Profitabilität führen?Natürlich kann das keiner mit Sicherheit voraussagen, aber ich schätze, dass es immer mehr Deals geben wird, je näher wir dem Gedanken von "Peak Gold" kommen. Wie ich früher bereits darlegte, wird es exponentiell schwieriger und teurer, das gelbe Metall zu fördern. Die "tief hängende Frucht" wurde wahrscheinlich längst gepflückt - sozusagen. Explorationsbudgets wurden gekürzt und die Tage der Lagerstätten mit Vorkommen von 20 und 30 Millionen Unzen Gold könnten hinter uns liegen, ganz zu schweigen von Funden mit 50 Millionen Unzen.Um ihre eigenen Reserven wieder aufzustocken, könnten große Bergbauunternehmen wie New Barrick und Newmont beschließen, kleinere Juniorunternehmen mit profitablen Minen zu übernehmen, anstatt immer höher Kosten dafür aufzubringen, die Welt nach zunehmend schwerer zu findenden Lagerstätten abzusuchen.Michael Siperco von Macquarie Research sagt, dass die Barrick-Randgold- und Newmont-Goldcorp-Deals "eine breite Konsolidierung in der Industrie, in der zu viele Unternehmen zu wenigen Assets nachjagen, entfachen" könnten.Es bleibt abzuwarten, ob das passiert. Ich bin gespannt, welche Unternehmen als Nächstes eine Vereinbarung abschließen.© Frank HolmesDer Artikel wurde am 15.Januar 2019 auf www.usfunds.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten in Auszügen übersetzt.