Palladium - Nicht von dieser Welt!

Im gestrigen Handel brach der Palladiumkurs nicht nur über das anvisierte frische Allzeithoch bei 1.370 USD und damit einen entscheidenden kurzfristigen Fibonacci-Zielbereich aus, sondern zog in der anschließenden steilen Kaufwelle direkt an die 1.430 USD-Marke an. Mit dem Erreichen der 100 %-Fibonacci-Projektion der ersten Rallyphase von 830 bis 1.149 USD wurde das nächste Ziel auf der Oberseite exakt abgearbeitet, ehe es ausgehend von der Hürde zu einer Korrektur kam. Die Rally, die bei 830 USD im August 2018 begonnen wurde, könnte damit sogar noch weiter gehen.Oberhalb der 1.370 USD-Marke ist der exorbitante Aufwärtstrend bei Palladium uneingeschränkt intakt und jederzeit mit einem weiteren Anstieg an den Zielbereich bei 1.430 USD zu rechnen. Sollten die Bullen auch diese Barriere aus dem Weg räumen, könnte der Wert bis 1.475 USD steigen. Dort wäre eine Zwischenkorrektur zu erwarten. Darüber könnte der Wert bereits bis 1.500 USD steigen. Selbst eine Ausdehnung der Rally bis 1.545 USD ist aktuell denkbar.Dennoch muss festgehalten werden, dass mit dem Erreichen der 1.430 USD-Marke alle markanten kurz- bis mittelfristigen Fibonacci-Ziele erreicht wurden. Entsprechend sollte man sich aktuell auch darauf einstellen, dass sich eine Topbildung anbahnen kann. Jede nun einsetzende Gegenbewegung könnte bereits den Auftakt für eine Korrektur der gesamten Rally seit 830 USD bilden.Abgaben unter 1.370 USD hätten eine solche Korrektur zur Folge, die zunächst bis 1.310 USD führen dürfte. Dort könnte ein weiterer Anstieg bis 1.430 USD folgen. Unterhalb von 1.310 USD würde sich die Korrektur dagegen bis 1.282 und 1.221 USD ausdehnen.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG