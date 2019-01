Russische Gold- und Devisenreserven in der 1. und 2. Kalenderwoche 2019

Diese Woche veröffentlichte die Zentralbank der Russischen Föderation den aktuellen Stand ihrer Gold- und Devisenreserven in US-Dollar per 04. Januar 2019 und per 11. Januar 2019. Den Angaben zufolge gab es in jeder Woche eine Steigerung.Demnach beliefen sich die internationalen Währungsreserven per 04. Januar 2019 auf insgesamt 468,5 Milliarden US-Dollar, eine Steigerung von 1,6 Milliarden US-Dollar im Vergleich zum Vormonat.In der zweiten Kalenderwoche beliefen sich die Währungsreserven per 11. Januar 2019 auf 472,6 Milliarden US-Dollar, 4,1 Milliarden US-Dollar mehr als in der ersten Kalenderwoche 2019.Nähere Informationen finden Sie auf der Webseite der russischen Zentralbank: www.cbr.ru © Redaktion GoldSeiten.de