Murenbeeld & Co. - US-Dollar muss fallen, damit Gold glänzen kann

Eine weltweite Wirtschaftsflaute und eine lebhafte Investorenstimmung werden den Goldpreis 2019 weiter nach oben drücken, so meint Chantelle Schieven von Murenbeeld & Co. in einem Telefoninterview mit Kitco News . Das Unternehmen erwarte einen Durchschnittspreis von 1.330 Dollar je Unze in diesem Jahr."Wir denken, dass ein Goldpreisanstieg über 1.400 Dollar je Unze im zweiten Halbjahr möglich ist, doch all das hängt vom US-Dollar ab", erklärte Schieven. Sie selbst erwartet, dass der Dollar wieder kämpfen werden muss, wenn die Federal Reserve darum bemüht ist, eine ruhigere Geldpolitik angesichts einer langsameren Wirtschaft zu verfolgen."Das geopolitische Umfeld ist derzeit äußerst unsicher. Ich denke, wir betreten einen Zyklus, in dem die Investoren sehr nervös sein werden. Die Fed wiederum wird empfindlich gegenüber dieser Nervosität sein; das wird sich bullisch auf Gold auswirken", fügte Schieven hinzu. Trotz der Prognose einer Wirtschaftsflaute sieht sie kein hohes Risiko einer Rezession, auch wenn die Renditekurve zunehmend flacher wird.© Redaktion GoldSeiten.de