McEwen: Die Leute werden sich erneut Gold anvertrauen

Der Gründer von Goldcorp Inc. bleibt weiterhin bei seiner mutigen Prognose, dass das Edelmetall fast um sein Vierfaches auf 5.000 Dollar je Unze ansteigen wird, unterstützt durch einen schwächeren Dollar und rückläufiger Nachfrage nach trendigen Vermögenswerten wie Cannabis-Aktien, berichtet Bloomberg "Sobald die Leute über den Kauf von Kryptowährungen, Biotechnologien und Cannabis-Aktien hinweggekommen sind, werden sie sich wieder Gold anvertrauen", erklärte Rob McEwen in einem Interview am Donnerstag. Ein Vertrauensverlust in den Dollar, Spitzen des allgemeinen Aktienmarktes und Inflationsängste werden das bevorstehende Hoch des Goldpreises unterstützen, war seine Aussage."Der Goldbullenmarkt begann im Januar 2016. Die Leute haben es noch nicht erkannt, doch wir haben bereits ein Drittel des Weges hinter uns", meinte er. Der Gründer von Goldcorp ist bis heute der unerschrockenste Goldbulle der USA.© Redaktion GoldSeiten.de