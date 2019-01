Neue Anlagemünze der Reihe "Call of the Wild" - Der Elch

Die kanadische Prägestätte Royal Canadian Mint gab kürzlich bekannt, dass es die im Jahr 2014 begonnene Reihe " Call of the Wild " auch in diesem Jahr wieder erweitern wird. Damit präsentierte die Prägestätte mittlerweile die sechste Münze dieser Reihe.Die 1-Unzen-schwere Münze, die einen röhrenden Elch zeigt, soll im Rahmen der World Money Fair in Berlin im Februar zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Im vergangenen Jahr hatte die Royal Canadian Mint zu diesem Anlass die Münze " Golden Eagle " präsentiert.Die Motivseite der neuen Münze zeigt diesmal einen majestätischen Elch, der seit langem als das bekannteste Symbol Kanadas gilt. Der "sanfte Riese" ist für sein eher gemächliches Wesen bekannt und in den Wäldern Kanadas beheimatet.Auf dieser Seite der Münze befinden sich außerdem Angaben zur Reinheit, Metallart und Feingewicht sowie die im Laserverfahren hergestellte Mikrogravur in Form eines Ahornblattes, die seit 2013 als Sicherheitsmerkmal auf den Goldbullionmünzen der Royal Canadian Mint zu finden ist.Wie alle Anlagemünzen der kanadischen Prägestätte zeigt die Kehrseite der Münze ein Portrait von Queen Elisabeth II, welches durch den Nennwert von 200 CAD sowie die Jahreszahl 2019 ergänzt wird.Der "Elch" zeichnet sich ebenso wie die anderen Münzen der Reihe "Call of the Wild" durch den äußerst hohen Feingehalt von 99,999% aus.Die Auslieferung der Goldmünze erfolgt in einer Blisterverpackung im Scheckkartenformat. Eine Auflagebegrenzung besteht nach derzeitigem Kenntnisstand nicht.© Redaktion GoldSeiten.de