Fremont Gold kündigt Bohrprogramme auf Gold Bar und Gold Canyon an

Vancouver, 18. Januar 2019 - Fremont Gold Ltd. (FRE: TSX-V; FR2: FWB: USTDF: OTC) (Fremont oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass die Bohrungen im Projekt Gold Bar des Unternehmens noch vor Ende Januar aufgenommen werden. Die Bohrungen im Projekt Gold Canyon werden kurz darauf eingeleitet. Fremonts Projekte Gold Bar und Gold Canyon sind beides ehemalige Goldproduktionsstätten im Gebiet Gold Bar in Eureka County (Nevada).- Das 1.000 Meter umfassende RC-Bohrprogramm (Bohrungen mit Umkehrspülung) bei Gold Bar wird sich auf eine gemeinsame geochemische Gold- und Quecksilberanomalie konzentrieren, die eine Erweiterung der historischen Mine Gold Bar darstellen könnte (siehe Abbildung 1 und Pressemeldung vom 30. Oktober 2018). Atlas Precious Metals Corp. förderte zwischen 1986 und 1994 286.354 Unzen Gold aus Gold Bar(1).- Das 500 Meter umfassende Diamantbohrprogramm bei Gold Canyon wird sich auf die weitere Definition einer bislang nicht bekannten mineralisierten Zone, rund 50 Meter unterhalb des Grubenbodens, konzentrieren (siehe Pressemeldung vom 25. Juli 2018).Unserer Ansicht nach besteht in diesen ehemaligen Goldproduktionsstätten hervorragendes Potenzial für die Auffindung neuer Zonen mit Goldmineralisierung, sagte Blaine Monaghan, CEO von Fremont. Unser gezieltes Bohrprogramm bei Gold Bar und Gold Canyon ist darauf ausgelegt, dieses Potenzial zu erschließen und Wert für unsere Aktionäre zu schaffen.Die Projekte Gold Bar und Gold Canyon von Fremont sind beide ehemalige Minen im Gebiet Gold Bar in Eureka County (Nevada), einem aktiven Bergbaugebiet im Abschnitt Battle Mountain / Eureka. Das Gebiet beherbergt mehrere im Carlin-artigen Sediment enthaltene Goldlagerstätten, einschließlich des Projekts Gold Bar von McEwen Mining Inc. (McEwen), das Anfang 2019 in Produktion gehen soll.Die Projekte Gold Bar und Gold Canyon von Fremont befinden sich neben (westlich) und unmittelbar nördlich des Projekts Gold Bar von McEwen. Obwohl das Projekt von McEwen und jenes von Fremont den gleichen Namen tragen, ist die historische Mine Gold Bar jene, die sich im Besitz von Fremont befindet. Das Projekt von McEwen umfasst vier der fünf Satellitengruben der historischen Mine Gold Bar, während Fremont die verbleibende Satellitengrube Gold Canyon kontrolliert (siehe Abbildung 2).Das Fremont-Projekt Gold Bar umfasst den historischen Bergbaubetrieb Gold Bar, aus dem zwischen den Jahren 1986 und 1994(1) rund 286.354 Unzen Gold gefördert wurden, sowie die Lagerstätte Millsite, die historische Ressourcen im Umfang von 147.000 Unzen Gold (1,62 Mio. Tonnen mit 2,57 g/t Gold)(1,2) beherbergt. Millsite gilt als verworfene Abzweigung der Mine Gold Bar und liegt nordwestlich des Tagebaubetriebs. Fremont hat vor Kurzem, basierend auf einer neuen Auswertung der Strukturen, ein Programm zur Entnahme von Erdproben absolviert und dabei geochemische Gold- und Quecksilberanomalien südöstlich der historischen Mine Gold Bar entdeckt, die hier gemeinsam auftreten. Diese neue Auswertung und das entsprechende Datenmaterial lassen darauf schließen, dass die mit der historischen Mine Gold Bar assoziierte Goldmineralisierung einen Ausläufer in südöstlicher Richtung bilden könnte.Gold Canyon liegt direkt neben bzw. unmittelbar nordwestlich des von McEwen betriebenen Projekts, in rund 800 Meter Entfernung von der McEwen-Lagerstätte Gold Ridge. Aus Gold Canyon wurden zwischen 1990 und 1994(1) rund 41.000 Unzen Gold gefördert; aus früheren Erzabbauaktivitäten ist noch ein Lagerbestand am Standort verblieben.Abbildung 1: Gold-in-Boden-Anomalien südöstlich der historischen Mine Gold Barhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/45669/01-18-2019-Exploration-Update-FINAL_DE_PRCOM.001.jpegAbbildung 2: Das Gebiet Gold Barhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/45669/01-18-2019-Exploration-Update-FINAL_DE_PRCOM.002.jpegDas Managementteam von Fremont hat ein Portfolio an qualitativ hochwertigen Goldprojekten in Nevada zusammengestellt, um eine neue Entdeckung zu machen. Gold Bar und Gold Canyon von Fremont sind vormals produzierende Goldminen neben dem Projekt Gold Bar von McEwen, wo die Minenerrichtung zurzeit im Gange ist. Weitere Projekte beinhalten North Carlin, Goldrun, Hurricane, und Roberts Creek. Wir sind mit unseren Aktionären auf Augenhöhe: Insider des Unternehmens besitzen ungefähr 25 Prozent von Fremont.Der Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Dennis Moore, President von Fremont, in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person) im Sinne von National Instrument 43-101 geprüft.Für das Board of Directors:Blaine Monaghan, CEOTel: +1 604-676-5664E-Mail: blaine@fremontgold.netwww.fremontgold.net1 Interner Bericht, Atlas Precious Metals, Mines, 13. 