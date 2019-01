Indien: Silberimport steigt um bis zu 35%

Der Import von Silber in Indien stieg signifikant aufgrund von starker Verbrauchernachfrage. Wie in einem Artikel von Business Standard berichtet wird, rechnen Analysten mit einem Anstieg von 30% bis 35%, wohingegen Händler und Importeure den Importanstieg auf rund 20% bis 25% schätzen.Der Wert der Silberimporte 2018 stieg um fast 30% auf 3.934 Mrd. Dollar, allein im letzten Quartal 2018 verdoppelte sich die Summe auf 1,2 Mrd. Dollar im Vergleich zum Oktoberquartal.Vor Diwali soll die Nachfrage so hoch gewesen sein, dass Importeure Flüge gechartert hätten, um größere Mengen zu importieren.Laut Debajit Saha, Senior-Analyst für Edelmetallnachfrage bei GFMS Thomson Reuters, kauften Verbraucher sowohl Silberschmuck als auch Barren und Münzen in Anlagequalität. Der hohe Goldpreis, infolge der Wertminderung der Rupie, ließ Edelmetallkäufer auf Silber ausweichen.Die Arbitrage-Nachfrage für Silberimport aufgrund der hohen Preisunterschiede zwischen den Silber-Futures-Preisen auf der indischen Börse MCX und den Spotmarktpreisen für Silber. Trader kauften Silber auf dem Spotmarkt und verkauften Futures-Kontrakte, sobald der Preisunterschied zwischen den beiden Märkten merklich höher als üblich wurde.© Redaktion GoldSeiten.de