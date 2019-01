Goldpreis scheitert erneut an 1.300 $ Marke

Goldpreis scheitert an 1.300 $ Marke

Der abgebildete Wochenchart (mit logarithmischer Skalierung) zeigt die Kursentwicklung des in New York gehandelten Gold-Futures (GC) seit Mitte 2015 bei einem letzten Kurs von 1.281,3 $.Ausgehend von dem im August erreichten Jahrestief bei 1.167,1 $ liegt im Wochenchart ein etablierter Aufwärtstrend vor, der durch steigende Tiefpunkte und steigende Hochpunkte charakterisiert ist. Grundsätzlich kann somit von weiter steigenden Kursen ausgegangen werden.Allerdings erreichte der Gold-Future vor zwei Wochen die psychologisch wichtige 1.300 $ Marke und konnte diese nicht überwinden.Auch die langfristige diagonale Widerstandslinie, die im Chart rot eingezeichnet ist, wurde somit fast punktgenau erreicht und übt Druck auf die Entwicklung des Goldpreises aus.Die abgeschlossene Wochenkerze zeigt sich jetzt als negative Innenkerze, was zusammen mit den zuvor genannten Entwicklungen neutral bis negativ zu werten ist.Aus Sicht des Wochenchart liegt ein etablierter Aufwärtstrend vor, wodurch die Wahrscheinlichkeit für einen steigenden Goldpreis weiterhin bei ca. 60% liegt.Es wurde aber jetzt ein massives Widerstandsbollwerk im Bereich von 1.300 $ erreicht, was möglicherweise dazu führen wird, das der Gold-Future erst einmal den zurück gelegten Anstieg korrigieren wird.Ein Kursrückgang unter das 3-Wochen-Tief bei 1.278,1 $ würde den Aufwärtstrend unterbrechen und könnte einen weiter nachgebenden Goldpreis bis in den Bereich von 1.250 $ einleiten.© Karsten Kagels