Mitteilung über den Erwerb von Aktien an Sibanye-Stillwater

Johannesburg, 21. Januar 2019 - Gemäß Abschnitt 122(3)(b) des Companies Act 71 von 2008 (das Gesetz), Verordnung 121(2)(b) der Companies Act Regulations, 2011 und Absatz 3.83(b) der JSE Limited Listings Requirements werden die Aktionäre hiermit darüber informiert, dass Sibanye-Stillwater (Ticker JSE: SGL und NYSE: SBGL) eine weitere formelle Mitteilung erhalten hat, dass Investec Limited insgesamt eine Beteiligung an den Stammaktien der Gesellschaft erworben hat, so dass der Gesamtanteil von Investec Limited 5,0156% der insgesamt ausgegebenen Aktien der Gesellschaft beträgt.Die Bekanntmachung ist nach den vorgenannten Vorschriften erforderlich, da Investec am 11. Januar 2019 (wie am 15. Januar 2019 angekündigt) Aktien über 5% erworben hat, dann am 14. Januar 2019 Aktien veräußert hat, die dazu geführt haben, dass ihr Anteil die 5%-Schwelle (bei 4,9884%) unterschritten hat, und am 15. Januar 2019 erneut die Beteiligung der Gruppe erworben hat, die ihre Beteiligung über die 5%-Schwelle (bei 5,0156%) gedrückt hat.Sibanye-Stillwater hat, wie in § 122 Abs. 3 Buchst. a) des Gesetzes gefordert, die erforderlichen Mitteilungen bei der Regulierungsstelle für Übernahmen eingereicht.