Kitcos Goldbarometer: Experten uneins, Kleinanleger positiv

Laut der wöchentlichen Umfrage von Kitco News , in der Marktexperten sowie Kleinanleger über ihre Erwartungen dem Goldpreis gegenüber abstimmen, erwarten die Kleinanleger weitere Preisgewinne in dieser Woche, wohingegen die Experten geteilter Meinung sind.Es haben 18 Wall-Street-Analysten an der Umfrage teilgenommen. Für jede Kategorie - höherer Preis, niedrigerer Preis und neutral/seitwärts - stimmten jeweils sechs Teilnehmer, also 33%.Währenddessen haben 440 Kleinanleger an der Onlineumfrage teilgenommen. Davon stimmten 255 Teilnehmer (58%) erwarten steigende Goldpreise. Weitere 94 Teilnehmer (21%) prognostizieren einen sinkenden Preis. Die übrigen 91 Teilnehmer (21%) erwarten einen Seitwärtsmarkt.© Redaktion GoldSeiten.de