Portofino Resources: Ergebnisse der Jahreshauptversammlung

Vancouver, 18. Januar 2019. Inc. (POR: TSX-V) (POT: FWB) (Portofino oder das Unternehmen) möchte bekannt geben, dass auf der Jahreshauptversammlung am Freitag, den 18. Januar 2019 alle im Rundschreiben des Managements (Management Proxy Circular) angekündigten Beschlussvorschläge der Unternehmensleitung von den Aktionären genehmigt wurden, darunter:i. Die Anzahl der Mitglieder des Board of Directors des Unternehmens wurde auf drei festgelegt.ii. Die drei Mitglieder, die in das Board of Directors gewählt wurden, sind David G. Tafel, Stephen J. Wilkinson und Kenneth A. Cawkell.iii. Manning Elliott LLP, Chartered Accountants, wurde für das folgende Jahr erneut zum Wirtschaftsprüfer des Unternehmens bestellt.iv. Der Aktienoptionsplan des Unternehmens wurde genehmigt.- Herr David Tafel - Chief Executive Officer- Herr Jeremy Wright - Chief Financial Officer, Secretary- Herr Stephen Wilkinson - Chairman des Prüfungsausschusses (Audit Committee) Portofino Resources Inc. ist ein im kanadischen Vancouver ansässiges Unternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralressourcenprojekten auf dem amerikanischen Kontinent spezialisiert hat. Das Unternehmen ist an mehreren aussichtsreichen Lithiumkonzessionen in Salaren im weltweit bekannten Lithiumdreieck in Argentinien beteiligt.Für das Board:David G. TafelChief Executive OfficerDavid Tafel, CEO, Director604-683-1991Suite 520 - 470 Granville StreetVancouver, BC, KANADA V6C 1V5Telefon: 604-683-1991Fax: 604-683-8544www.portofinoresources.cominfo@portofinoresources.comDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen zum zukünftigen Betrieb von Portofino Resources Inc. (das Unternehmen). Alle zukunftsgerichteten Aussagen zur zukünftigen Planung und Betriebstätigkeit des Unternehmens - z.B. wie die Unternehmensführung die Erwartungen oder Meinungen des Unternehmens in Bezug auf das Projekt bewertet - unterliegen möglicherweise bestimmten Annahmen, Risiken und Unsicherheiten, die nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Leistungen sowie die Explorations- und Finanzergebnisse erheblich von allfälligen Schätzungen oder Prognosen unterscheiden können.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!