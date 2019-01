Verbesserte Risikostimmung schadet Gold

Erneuter Optimismus gegenüber Handelsgesprächen zwischen USA und China haben den weltweiten Aktienmärkten am Freitag Auftrieb verschafft und Gold geschadet, so hieß es von Lukman Otunuga, Analyst bei FXTM. Dennoch warnt er vor Risikostimmung, da Brexit und die Stilllegung der US-amerikanischen Regierung noch nicht gelöst wurden, berichtet Scrap Register Eine bärische Stimmung brach für Gold am Freitag an, nachdem die vorherige Woche eher ereignislos verlief, fügte Otunuga hinzu. Mit 1.285 Dollar zum Zeitpunkt des Schreibens, sei der Bullion auf dem Weg zu einem negativen Wochenschluss und breche damit vier aufeinanderfolgende positive Wochen, so der Analyst."Sichere Vermögenswerte, einschließlich Bullion, könnten Widerstand erfahren, wenn die weltweiten Risiken, aufgrund von deutlich positiven Entwicklungen bezüglich des Brexits und den Handelsgesprächen zwischen USA und China, weniger deutlich werden", erklärte Otunuga.© Redaktion GoldSeiten.de