Yamana Gold kippt gen Süden

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Quelle Charts: StockCharts.com

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Die kanadische Yamana Gold Inc. Aktie ringt unverändert mit einer Stabilisierung. Nach der Erholung vom Dezember des letzten Jahres schaut es gegenwärtig allerdings wieder etwas mau aus. Denn aktuell verweilt der Handelsmonat Januar bereits wieder leicht im Minus und die zuvor erzielten Hochs rücken dabei wieder in die Ferne. Widmen wir uns daher im Nachgang den Details.Interessanterweise wurde die Aktie exakt am Widerstand bei 2,50 USD abgewiesen und tendiert seither schwächer. Erschwerend kommt die just gestartete Goldpreisschwäche hinzu, sodass eine Ausdehnung der Verluste durchaus anzunehmen ist. Kurzfristige sollten Rücksetzer bis 2,21 USD eingeplant werden, bevor darunter weitere Abgaben bis zum Tief von Mitte November 2018 bei 2,00 USD folgen könnten. Unterhalb dieser runden Kursmarke müsste man mit einer Korrekturausdehnung bis 1,65 USD bzw. dem folgend bis 1,45 USD rechnen.Die eigentlich positiven Rahmendaten für 2019 könnten somit durchaus einen Dämpfer erhalten. Eine Entspannung wäre hingegen erst bei einem klaren Ausbruch über 2,50 USD zu erwarten. Denn erst oberhalb dieses Kurslevels wäre die Möglichkeit für weitere Erholungsimpulse gegeben. Realistisch erscheinen dabei Kurssteigerungen bis hin zum Widerstandsbereich bei rund 3,15 USD, bevor darüber die generelle Lage eine deutliche Entspannung erfahren würde.Doch davon ist das gegenwärtige Chartsetup buchstäblich meilenweit entfernt und somit bleibt vorerst abzuwarten, welchen weiteren Weg die Aktie tatsächlich forcieren wird.Erst bei einem nachhaltigen Anstieg über das Widerstandsniveau von 2,50 USD verspricht sich weiteres Potenzial. In diesem Fall sollten sich daraus anschließend eine Bewegung bis zum nächsten Widerstand bei 3,15 USD ergeben können. Oberhalb dessen wäre gar noch wesentlich mehr in Richtung Norden denkbar.Aktuell scheint der Weg gen Süden eingeschlagen und weitere Verluste kaum vermeidbar. Im Bereich von 2,21 USD könnte sich eine kurze Beruhigung einstellen, bevor darunter die Marke von 2,00 USD in das Visier der Bären rückt. Unterhalb dieser runden Marke werden jedenfalls weitere Abgaben bis 1,65 USD und tiefer bis 1,45 USD denkbar.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.