Diese Bergbauunternehmen bieten goldenen Schutz vor der Rezession

Laut einem Artikel von Bloomberg sind es mittelständische Produzenten, die einen besseren sicheren Hafen darstellen als physisches Gold und der Rest der Bergbauindustrie.Joe Foster zufolge, ein Portfolio-Manager für den Van Eck International Investors Gold Fund, haben Unternehmen wie Kanadas Kirkland Lake Gold Ltd. und Australiens Northern Star Resources Ltd. noch Luft nach oben um ihre Gewinne auszubauen und Investoren, die einen sicheren Hafen suchen, sollten sich ihnen zuwenden.Kirkland Lake, Northern Star und zwei Konkurrenten haben die besten Einkünfte auf dem Bloomberg World Mining Index in den letzten zwölf Monaten - ein Zeitraum, in dem sowohl der Goldpreis als auch der Aktienindex gesunken sind."Gold reagiert auf globale Finanzrisiken. Wenn man das also glaubt, ist der beste Weg, die Goldkarte zu spielen, mit diesen Goldaktien", sagte Foster in einem Interview mit Bloomberg. "Sie sind ein Hebel für Gold und in einem guten Goldmarkt werden sie es übertreffen."In letzter Zeit verbesserten mittelständische Produzenten ihre Effizienz und einige seien im Begriff mehr vom steigenden Goldpreis zu profitieren als ihre großen Konkurrenten, weil sie bessere Fähigkeiten haben, ihre Produktion zu erhöhen, so Rick Rule, Präsident und CEO von Sprott U.S. Holdings Inc.© Redaktion GoldSeiten.de