Infografik: Periodische Tabelle der Rohstoffentwicklungen

Der Visual Capitalist veröffentlichte vor kurzem eine Tabelle, in der die Rohstoffe und deren Kursentwicklungen der letzten zehn Jahre abgebildet sind. In bestimmten Jahren, so heißt es, würden sich alle Rohstoffpreise gemeinsam und wechselwirkend entwickeln. Das wiederum spiegele den zyklischen Charakter der Rohstoffmärkte wider.Zeitgleich ist jeder Rohstoff jedoch einzigartig und besitzt seine eigenen spezifischen Angebots- und Nachfragebedingungen. Die Grafik zeigt die einzelnen Rohstoffe (z.B. Mais, Gold, Öl, Zink), um zu zeigen, wie sich die Performance über die Zeit hinweg verändern kann.Im Jahr 2018 beispielsweise galt Palladium als der sich am besten entwickelnde Rohstoff, der um 18,6% stieg. Über die Zeitspanne von zehn Jahren hinweg, verzeichnete das Metall überraschenderweise ebenfalls die beste Performance. Die schlechteste Entwicklung zeigte sich hingegen bei Öl, das diese Position sowohl 2018 wie auch über die zehn Jahre hinweg einnahm.Die Grafik wurde ursprünglich von US Global Investors zur Verfügung gestellt. Eine interaktive Grafik finden Sie hier © Redaktion GoldSeiten.de