Lynas Corporation Ltd.: Quartalszahlen

Lynas legte heute wie geplant die Quartalszahlen per Ende Dezember vor ( Link ). Lynas konnte 5.522 Tonnen verkaufen. Jedoch wurde durch einen Produktionsstopp im Dezember mehr Lanthan und Cer produziert, anstatt der hochpreisigen Endprodukte, was zu einem niedrigeren Verkaufspreis geführt hat (14,5 AUD je kg anstatt 27,1 AUD je kg):Der Produktionsstopp vom Dezember ist aber laut dem Quartalsbericht schon wieder Geschichte und Lynas hat Anfang Januar wieder mit der Produktion begonnen.Die Umsatzerlöse lagen bei 77 Millionen AUD und per Ende Dezember hatte Lynas Corporation 53,7 Millionen AUD in Cash. Der Kredit wurde um 3,1 Millionen USD Anfang Januar getilgt und beläuft sich auf 146,9 Millionen USD.Insgesamt ein ordentliches Quartal von Lynas. Schwächer als das Vorquartal, doch aufgrund der Expansionsschritte und der neuen Separationsanlage im Rahmen der Planungen.Interessant sind die Aussagen im Quartalsbericht zur aktuellen Situation im Sektor. Die Nachfrage nach sicheren Lieferquellen außerhalb Chinas sei sehr hoch und Lynas arbeitet weiter sehr eng mit der japanischen SOJITZ zusammen.Lynas ist der einzige Rare-Earth Produzent außerhalb von China und die Vorständin zeigte sich auch optimistisch, die aktuellen Probleme mit der Regierung Malaysias lösen zu können.Ich behalte die Restposition im Trading-Depot als strategisches Investment in diesem Sektor.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.