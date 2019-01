Russland - "Ersetzen wir den Dollar durch Gold"

Russisches Gold könnte zur perfekten Alternative für konservative Investitionen in den Dollar werden, so CEO der Moscow Exchange (MOEX), Alexander Afanasiev. "Lassen Sie uns eine Alternative zum US-Dollar in Form von russischem Gold anbieten, das wir produzieren... Investmentgold", so erklärte er in einer Rede vor dem russischen Parlament.Extrem konservative Investoren würden Dollar erwerben und diese dann "unter ihrem Kissen" verstecken, was er nicht für sonderlich sicher halte, berichtet RT Einige Analysten jedoch zweifeln an Afanasievs Idee und warnen davor, dass die Verwendung des Edelmetalls anstatt des US-Dollar einfach unpraktisch sei. "Gold besitzt nicht dieselbe Liquidität wie der Dollar. Wie aus der Praxis hervorgeht, sind Zahlungen damit für Einzelpersonen einfach unpraktisch", so Nikolai Sosnovsky von Prosperity Capital Management.Russland habe keine "normalen" Finanzinstrumente für Investitionen in Edelmetalle, was auch ungünstige Konditionen für Metallkonten und die Mehrwertsteuer für physisches Gold umfassen würde.© Redaktion GoldSeiten.de