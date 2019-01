Palladium - Korrektur hat begonnen

Zum Jahreswechsel hatte sich die massive Rally bei Palladium ein weiteres Mal verschärft und den Widerstand bei 1.282 USD durchbrochen. In der Folge setzte sich der Kaufimpuls fort und trieb den Wert an die Zielmarken bei 1.310 und 1.345 USD. Der Ausbruch über letztere sorgte für eine erneute Kursexplosion, die bis an das übergeordnete Kursziel bei 1.430 USD führte. Dort setzten Verkäufe ein, die den Wert direkt wieder unter 1.370 USD drückten.Bei Palladium hat die Korrektur der letzten Teilstrecke der Rally begonnen und dürfte sich bei Kursen unter 1.370 USD bis an die Unterstützungen bei 1.310 und 1.282 USD fortsetzen. An dieser Stelle könnte sich ein weiterer Anstieg anschließen, der bei einem Ausbruch über 1.370 USD zunächst bis 1.400 USD führen kann. Darüber könnte das Rekordhoch bei 1.430 USD angesteuert werden. Ein direkter Ausbruch über die Marke ist aktuell nicht zu erwarten, könnte jedoch für Zugewinne bis 1.475 und 1.500 USD sorgen.Setzt Palladium dagegen auch unter 1.282 USD zurück, würde sich die Korrektur bis 1.221 USD ausweiten.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG