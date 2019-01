Silber ist "ausgestoßenes" Metall

Silber schloss erst kürzlich sein schlechtes Jahr in den letzten drei Jahren ab. Und es scheint keinerlei Anzeichen dafür zu geben, dass Investoren 2019 zurück zum Metall finden werden, berichtet Bloomberg auf ETMarkets Analysten zufolge werde das Metall von mindestens zwei Seiten angegriffen, da Investoren aufgrund seines dualen Status als sicherer Hafen und Industrierohstoff das Interesse verlieren würden. Der Optimismus bezüglich Handelsgespräche unterstütze den Aktienmarkt und würde die Nachfrage nach Sicherheit angesichts Marktunruhen eindämmen.Silber besitzt eine industrielle Komponente und Industriemetalle seien durch "geringere Sorgen um das Wirtschaftswachstum nach unten gedrückt" worden, so erklärte Daniel Ghali von TD Securities. "Es gibt absolut keine Silberknappheit", kommentierte hingegen Tai Wong von BMO Capital Markets am Telefon."Die Leute kauften Silber basierend auf Gold und nicht auf soliden Fundamentaldaten. Sobald sich Gold zurückzieht, wird auch das Interesse an Silber rasch verschwinden", meinte er.© Redaktion GoldSeiten.de