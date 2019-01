Noram Ventures begrüßt Wirtschaftsgeologen von Weltrang als President und Chief Executive Officer im Unternehmen

Vancouver, 23. Januar 2019 - Noram Ventures Inc. (Noram) (TSX - Venture: NRM / Frankfurt: N7R / OTCPINK: NRVTF) freut sich, bekannt zu geben, dass Herr C. Tucker Barrie, Ph.D., P.Geo., die Funktion des President und Chief Executive Officer des Unternehmens übernommen hat.Herr Barrie verfügt über dreißig Jahre Erfahrung als Wirtschaftsgeologe auf fünf Kontinenten, unter anderem studierte er dabei Lithiumsolen und -tonsteine in Nordamerika. Er besitzt einen Doktortitel (Ph.D.) in Wirtschaftsgeologie und Geochemie der University of Toronto und einen M.Sc.-Abschluss in Wirtschaftsgeologie der University of Texas. Herr Barrie ist Autor zahlreicher Publikationen über metallische Minerallagerstätten und hat multidisziplinäre Forschungs- und Entwicklungsprojekte in Kanada, Europa und Afrika geleitet. Derzeit ist er ein Affiliate Professor an der Colorado School of Mines und ein außerordentlicher Professor an der University of Windsor.Mehr als zwanzig Jahre lang leitete Herr Barrie eine erfolgreiche, staatlich eingetragene geologische Beratungsfirma mit Sitz in Ottawa. Während dieser Zeit hat er mehr als fünfzig Rohstoffunternehmen beraten, darunter Barrick Gold, BHP Billiton, BP Minerals, Cameco, Exxon Minerals, Kinross Gold, Noranda, Placer Dome, Rio Tinto, Teck Resources ebenso wie die Weltbank.Der Schwerpunkt seiner Arbeit liegt auf der Geologie und Geochemie metallischer Minerallagerstätten sowie mineralogischen und metallurgischen Studien auf Rahmenbewertungs- und Vormachbarkeitsniveau. Herrn Barries umfangreiche Erfahrungen und Kenntnisse beinhalten eine Tätigkeit als geologischer Berater von Nevsun Resources (2004-2008), einem an der TSX notierten Unternehmen, wo er Teil des Teams war, das die hochgradigen Kupfer-Zink-Goldminen Bisha und Harena in West-Eritrea entdeckte. Er arbeitete überdies mit Sub-Sahara Minerals (2004-2008), einem an der ASX gelisteten Unternehmen, zusammen. Hier war er als leitender Berater Teil des Teams, das die Goldlagerstätte/-mine Koka (+0,8 Mio. Unzen Gold), ebenfalls in Eritrea, entdeckte.Darüber hinaus war Herr Barrie von 2008 bis 2016 für Majescor Resources, einem an der TSX notierten Unternehmen, tätig: zuerst als Berater, dann als Vice President of Exploration (2,5 Jahre) und zuletzt als President und Chief Executive Officer (2 Jahre). Er beaufsichtigte die Erstellung der ersten National Instrument 43-101-konformen Ressourcenberechnung für eine große Kupfer-Goldlagerstätte in Haiti sowie die Durchführung von Bohrprogrammen in einer Golderzganglagerstätte in Haiti und einer Kupfer-Zinklagerstätte in Madagaskar. Herr Barrie war maßgeblich an der erfolgreichen Finanzierung der Projekte in Haiti unmittelbar nach der Finanzkrise und nach dem Erdbeben in Haiti beteiligt; dabei wurden mehr als 6.000.000 Dollar für den weiteren Ausbau dieser Projekte eingenommen.Norams Lithiumtonsteinlagerstätte Zeus im Clayton Valley, die unweit der Lithiumbatterie-Gigafactory von Tesla liegt, stellt eine bedeutende Ressource für die Ökoenergie-Revolution dar. Das Clayton Valley ist bekannt als Standort von Nordamerikas erstem Lithiumsoleproduktionsbetrieb bei Silver Peak, unweit des Projekts, und ist höffig für Lithiumtonsteinvorkommen und Lithiumsolen. Die Lithiumtonsteinlagerstätte Zeus enthält Tonmineralien, die sich für die Laugung eignen, und wird mit jedem Bohrprogramm weiter deutlich ausgebaut. Wir betrachten Zeus als eine erstklassige Lagerstätte, die großes Potenzial hat, kurzfristig als Produktionsbetrieb erschlossen zu werden, meint Herr Barrie.Ich freue mich, diese Funktion mit dem Team von Noram in Vancouver und Nevada zu übernehmen, und sehe der Zusammenarbeit beim Ausbau des Projekts Zeus entgegen. Noram Ventures Inc. (TSX-V: NRM; Frankfurt: N7R) ist ein Junior-Explorationsunternehmen mit Sitz in Kanada, dessen Ziel darin besteht, Lithiumlagerstätten zu erschließen und sich als kostengünstiger Lieferant für die boomende Lithiumbranche zu etablieren. Seit seiner Gründung konzentriert sich das Unternehmen im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit vor allem auf die Exploration von Mineralprojekten. Norams langfristige Strategie besteht darin, ein multinationales Lithiumunternehmen aufzubauen, das auf die Produktion und den Verkauf von Lithium in den Märkten Europas, Nordamerikas und Asiens spezialisiert ist.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite: www.noramventures.com.FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:gez: Mark R. IretonDirectorDirektwahl: (604) 761-9994Noram Ventures Inc.Suite 2150 - 555 West Hastings StreetVancouver, BC, Canada, V6B 4N6Tel.: +1 604-553-2279Website: www.noramventures.comE-Mail: mark@noramventures.comDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Informationen, die keine historischen Fakten beinhalten. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bestimmten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Perspektiven und Möglichkeiten erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Informationen direkt oder indirekt erwähnt werden. Zu den in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem auch Aussagen über die im Rahmen der Vereinbarung abgeschlossenen Transaktionen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben sind, zählen unter anderem auch die Genehmigungsverfahren bei der Behörde. Obwohl Noram die Annahmen, die zur Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, für angemessen hält - dazu zählt auch der zeitgerechte Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen durch die Behörden -, sind diese Informationen nicht zuverlässig und gelten nur ab dem Datum dieser Pressemeldung. Es kann nicht garantiert werden, dass solche Ereignisse im zeitlich vorgegebenen Rahmen bzw. überhaupt eintreten. Sofern nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben, schließt Noram jegliche Absicht oder Verpflichtung zur öffentlichen Aktualisierung oder Korrektur der zukunftsgerichteten Informationen infolge einer neuen Sachlage, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen aus.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!