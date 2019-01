Cardinal Resources trifft auf weiteres hochgradiges, oberflächennahes Gold bei Ndongo East

- Der heutige hochgradige Abschnitt von Ndongo East beinhaltet:- 14m mit 7,0 g/t Au ab 69m in NDDD046 (einschließlich 2m mit 42,2g/t ab 80m)- Die früheren hochgradigen Goldabschnitte von Ndongo East beinhalteten:- 9m mit 23,3 g/t Au ab 60m in NDRC248*- 7m mit 4,4 g/t Au ab 14m in NDRC216*- 6m mit 12,6 g/t Au ab 2m in NDRC275*- 3m mit 29,3 g/t Au ab 45m in NDDD036*- *Siehe Pressemitteilungen vom 16. Juli 2018 und 29. August 2018 über Ndongo East- Goldmineralisierung wurde über eine Streichlänge von rund 1,2 km auf Ndongo East nachgewiesen;- bei Bohrungen wurden mehrere Abschnitte mit oberflächennaher Mineralisierung entdeckt;- die Bohrungen halten an und werden weiterhin die Erweiterung des mineralisierten Systems Ndongo East in Streichrichtung und in der Tiefe erproben;- weitere parallele mineralisierte Strukturen, die in NO-SW-Richtung streichen, müssen noch anhand von Bohrungen erprobt werden und stellen vorrangige Bohrziele dar;23. Januar 2019 - Cardinal Resources Ltd. (ASX/TSX: CDV) (Cardinal oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass mit den ersten Bohrungen nach der jüngsten Regenzeit begonnen wurde. Dabei wurde weitere hochgradige und oberflächennahe Goldmineralisierung auf der Entdeckung Ndongo East durchteuft. Das Prospektionsgebiet Ndongo liegt nur 24 km nördlich des Goldprojekts Namdini des Unternehmens, für das Cardinal am 18. September 2018 eine erste wahrscheinliche Erzreserve von 4,76 Millionen Unzen ausgewiesen hat (Abbildung 1).Am 16. Juli sowie am 29. August 2018 berichtete Cardinal über mehrere Abschnitte mit hochgradigem Gold auf seiner neuen Entdeckung Ndongo East innerhalb des Prospektionsgebiets Ndongo und hat jetzt bei kürzlich abgeschlossenen Diamantbohrungen, die nach der Regenzeit wieder aufgenommen wurden, weitere hochgradige Goldabschnitte durchteuft. Geplant ist, die Explorationsarbeiten kontinuierlich zu intensivieren, wenn sich die Bodenbedingungen verbessert haben und die Bohrergebnisse interpretiert wurden.Archie Koimtsidis, Chief Executive Officer / Managing Director von Cardinal, sagte dazu: Wir freuen uns sehr darüber, wie sich Ndongo East entwickelt. Diese neue Entdeckung hat das Potenzial, unsere erste wahrscheinliche Erzreserve von 4,76 Mio. Unzen im 24 km südlich gelegenen Goldprojekt Namdini um weitere hochgradige Goldunzen zu erweitern.Die Entdeckung Ndongo East ist besonders vielversprechend, weil die ausgeprägte, oberflächennahe Goldmineralisierung mit einer anfänglichen Streichlänge von 450 m in Streichlänge sowie zur Tiefe hin noch offen ist (Abbildungen 2 und 3).Zusätzlich zu dieser ersten mineralisierten Zone wurde eine Goldmineralisierung von weiteren 750 m entlang des Streichens in Richtung Südwesten durchteuft. Diese scheint die gesamte Goldmineralisierung auf der Entdeckung Ndongo East auf rund 1,2 km zu erweitern (Abbildung 2).Das Prospektionsgebiet Ndongo East befindet sich in einem größeren Zielgebiet mit etwa 7 km Länge, das erst noch anhand von Bohrungen erkundet werden muss. Wir haben die Bohrungen jetzt nach der Regenzeit 2018 wieder aufgenommen; weitere Ergebnisse stehen noch aus.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/45701/23 Jan 2018 Cardinal Hits More High-Grade Shallow Gold at Ndongo East_DEPRcom.001.jpegAbbildung 1: Konzessionsgebiete von Cardinal einschließlich der Projekte Bolgatanga und Namdinihttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/45701/23 Jan 2018 Cardinal Hits More High-Grade Shallow Gold at Ndongo East_DEPRcom.002.jpegAbbildung 2: Prospektionsgebiet Ndongo East mit Bohrstandorten. Das Bild der bodengestützten Magnetfeldmessung zeigt, dass die in NO-SW-Richtung verlaufenden mineralisierten Strukturen entlang des Streichens offen sind.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/45701/23 Jan 2018 Cardinal Hits More High-Grade Shallow Gold at Ndongo East_DEPRcom.003.jpegAbbildung 3: Prospektionsgebiet Ndongo East, Abschnitt B-B¹Die Prospektionskonzession Ndongo erstreckt sich aktuell über ein Gebiet mit 295 km2 Grundfläche und birgt umfangreiches Potenzial für die Entdeckung wirtschaftlich rentabler Goldvorkommen, die mit der ertragreichen Scherzone Nangodi - einer Verwerfung abseits der regionalen Hauptscherzone Bole-Bolgatanga - in Verbindung stehen. Die Scherzone Nangodi ist anderenorts räumlich mit nicht weniger als vier bedeutenden Goldentdeckungen assoziiert, zu denen das unternehmenseigene Goldprojekt Namdini mit einer wahrscheinlichen Reserve von 4,76 Millionen Unzen, die Goldmine Shaanxi, die historische Goldmine Nangodi und die 2,1 Millionen Unzen schwere Goldmine Youga in Burkina Faso unmittelbar an der Grenze zu Ghana zählen. Darüber hinaus gibt es entlang dieser Scherzone, rund 15 bis 25 km nördlich des Goldprojekts Namdini, vielerorts zahlreiche historische Abbaustätten in geringer Tiefe, die im Kleinbergbau betrieben wurden (Abbildung 1).Das Prospektionsgebiet Ndongo East befindet sich im Bereich einer von Nordost nach Südwest verlaufenden birimischen Metavulkan- und Metasedimentgesteinsformation. Die Goldmineralisierung hat sich in erster Linie entlang der Kontaktzonen zwischen Diorit und Granodiorit ausgebildet. Hier kam es aufgrund von Kompetenzunterschieden zu spröden Brüchen, die den Eintritt und die Fällung von goldmineralisierten Flüssigkeiten begünstigten (Abbildungen 2 und 3). Die mineralisierten Horizonte enthalten eine variable Chlorit-Silizium-Karbonat-Serizit-Alterierung mit Sulfiden (in erster Linie Pyrit und vereinzelt Arsenopyrit).Im Rahmen von bereits veröffentlichten Bohrungen wurden hochgradig mineralisierte Strukturen durchteuft, die sich auf den nördlichen Teil der Scherzone konzentrieren und eine Streichlänge von 450 m aufweisen. Hier finden sich auch Gold-in-Boden-Anomalien sowie geophysikalische Ziele. Anschließende entlang von Bohrlochreihen niedergebrachte RC-Bohrungen zur Erkundung einer möglichen Mineralisierung weiter im Nordwesten entlang des Streichens und in der Tiefe hat sich als zielführend erwiesen, wobei weitere bedeutende hochgradige Abschnitte innerhalb der mineralisierten Strukturen durchteuft wurden. Dies lässt darauf schließen, dass das mineralisierte System entlang einer NO-SW-Streichlänge und in der Tiefe offen ist und zahlreiche mineralisierte Abschnitte aufweist. Die am weitesten südwestlich gelegene Bohrlochreihe durchteufte in NDRC247 ab einer Lochtiefe von 10 m einen 2 m breiten Abschnitt mit 27,0 g/t Au, was auf eine mögliche Streichlänge der mineralisierten Strukturen von 1,2 km schließen lässt (siehe auch die ASX/TSX-Mitteilung von Cardinal vom 29. August 2018 mit dem englischen Titel Cardinal Extends Ndongo East Discovery Strike Length).Die Diamantbohrungen bei Ndongo East werden fortgesetzt, um die Erweiterungen des mineralisierten Systems in Streichrichtung und in der Tiefe zu erproben und die strukturellen Bestandteile der verschiedenen lithologischen Einheiten zu bewerten.Einzelheiten über die in dieser Pressemeldung ausgewiesenen Bohrlöcher finden Sie in Anhang 1, Tabellen 1 und 2, weiter unten. Cardinal Resources Ltd. (ASX/TSX: CDV) ist ein westafrikanisches Unternehmen, das auf die Exploration und Erschließung von Goldvorkommen spezialisiert ist und Beteiligungen an Pachtkonzessionen im westafrikanischen Ghana besitzt.Das Hauptaugenmerk des Unternehmens ist auf die Erschließung des Projekts Namdini gerichtet, für das eine erste Erzreserve von 4,76 Millionen Unzen ausgewiesen wurde, und das Unternehmen entwickelt nun die vorläufige Machbarkeitsstudie weiter.Bei den unternehmenseigenen Projekten Bolgatanga (nördliches Ghana) und Subranum (südliches Ghana) sind auch Explorationsprogramme im Gange.Cardinal bestätigt, dass sich das Unternehmen keiner neuen Informationen oder Daten bewusst ist, die sich erheblich auf die in seiner Bekanntmachung der ersten Erzreserve am 18. September 2018 enthaltenen Informationen auswirken können. Archie Koimtsidis, CEO / MDCardinal Resources Ltd.P: +61 8 6558 0573Alec Rowlands, IR / Corp DevCardinal Resources Ltd.P: +1 647 256 1922Bettina Filippone, Renmark Financial Communications IncE: bfilippone@renmarkfinancial.comP: +1 416 644 2020 or +1 514 939 3989Peta Baldwin / Andrew RowellCannings PurpleE: pbaldwin@canningspurple.com.auP: +61 455 081 008 (PB) / +61 400 466 226 (AR)In Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chDie gesamte Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: https://www.asx.com.au/asxpdf/20190123/pdf/44211kgl1m7v4l.pdf 