Platin - Sensorische Wahrnehmung

Aufgrund seiner Stabilität, seines Widerstandes gegenüber Korrosion sowie seiner exzellenten Konduktivität ist Platin hervorragend als Komponente von Sensoren geeignet; oftmals in Situation, die Verlässlichkeit und Effizient voraussetzen, so schreibt das World Platinum Investment Council in einem Bericht.Beispielsweise wird Platin flächendeckend in Airbags verwendet, die seit den späten 1990er Jahren als Standard gelten. Damit ein Airbag richtig funktioniert, sind Sensoren notwendig, in denen feine Platindrähte verbaut sind, die dafür sorgen, dass sich der Airbag aufbläst.Des Weiteren wird das Metall auch in Sensoren verbaut, die die Emissionswerte von Stickoxiden in Fahrzeugen kontrollieren. Mithilfe von auf Platin basierten Sensoren kann ebenfalls Kohlenstoffmonoxid identifiziert werden, das oftmals als "Stiller Mörder" bezeichnet wird.Die zukünftige Nachfrage nach Sensoren soll mittelfristig deutlich zunehmen, angetrieben durch neue Technologien, die Netzwerke aus Sensoren kreieren werden, die mithilfe dem "Internet der Dinge" miteinander kommunizieren.