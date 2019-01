Zijin Mining - Rücksetzer kaufenswert?

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Dem chinesischen Minenunternehmen Zijin Mining Group Co. Ltd. blieb ein erneuter Anlauf in Richtung der Kursmarke von 0,40 EUR verwehrt. Vielmehr tropften die Notierungen zum Ausklang des Jahres wieder gen Süden. Dies könnte sich jedoch auch als Chance erweisen. Sollte es nämlich zu einem Test der Unterstützung rund um 0,28 EUR kommen, wäre dies durchaus eine spekulative Möglichkeit, um auf einen erneuten Aufschwung bis eben 0,40 EUR zu spekulieren.Nachhaltige Notierungen unterhalb von 0,27 EUR dürften hingegen eine weitere Kursschwäche bis mindestens 0,23 EUR begünstigen. Der Chart selbst wäre in dieser Situation zudem klar bärischer einzuschätzen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.