Goldpreis bei 1.500 Dollar je Unze 2019

Gold wird 2019 1.500 Dollar je Unze erreichen, so E.B. Tucker von Metalla Royalty & Streaming, der dem Metall gegenüber bullisch bleibt. "Wir haben dieses Jahr eine starke Prognose aufgestellt und eine Menge Leute haben mich nach dieser 1.500-Dollar-Prognose gefragt. Doch niemand wollte wissen, wie wir darauf gekommen sind", meinte er während der Vancouver Resource Investment Conference, wie Scrap Register berichtet.Aktuell befände sich Gold an einem Boden. Demnach sei die Frage, "wann" und nicht "falls" der Goldpreis steigt, erklärte Tucker. Der Sprung auf die 1.500 Dollar sei nur der Anfang, fügte er hinzu, und zählte drei Faktoren auf, die in Pro-Gold stimmten.Diese Faktoren seien, dass die Bergbauunternehmen unter Verlust produzieren würden; dass kürzliche Fusionen, wie Newmont und Goldcorp, aus der Not heraus entstanden wären; und, dass die unterirdischen Reserven der Unternehmen langsam knapp werden würden."Wir befinden uns nahe eines Bodens. Es geht bei Gold um das wenn, nicht das falls... Und wir denken, dass sich dieses "wenn" direkt um die Ecke befindet. Deshalb haben wir diese Prognose aufgestellt", erklärte er.