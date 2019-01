Goldman Sachs bullisch gegenüber Gold

In einem Interview mit Bloomberg spricht Jeffrey Currie, Leiter der Rohstoffforschungsabteilung bei Goldman Sachs über Gold. Allgemein so meint er, sei das Unternehmen bullisch gegenüber Gold. Ein Grund sei beispielsweise die Angst vor einer Rezession. Der Gedanke, dass das Metall eine gute Absicherung gegen wirtschaftlichen Abschwung ist, sei noch immer stark verankert, so erklärte er.Zweiter Grund seien Wohlstandsängste und der Wohlstandseffekt. Der Dollar habe an Stärke verloren, was wiederum die Kaufkraft der Schwellenländer steigere. China und andere große Goldkonsumenten sollten demnach eine höhere physische Nachfrage nach Gold verzeichnen.Der dritte Grund habe mit den Zentralbankkäufen zu tun, so erklärte Currie. China habe im Dezember erstmals bekanntgegeben, wieder Gold zu erwerben; Indien habe ebenfalls mehrere Tonnen des Metalls importiert. Ein schwächerer Dollar habe diesen Konsum noch einmal verstärkt. "Bitcoin wurde nun seit fünf Jahren gehandelt, Gold seit 3.000 Jahren. Demnach entscheide ich mich für Gold", meinte er abschließend.© Redaktion GoldSeiten.de