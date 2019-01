Goldschmuggler gefasst

Am 23. Januar haben japanische Beamte zwei Israelis unter Verdacht auf Goldschmuggel verhaftet, berichtet das Nachrichtenportal The Asahi Shimbun . Die beiden Männer hätten angeblich Goldbarren aus Hongkong eingeschmuggelt, um Konsumsteuern über mehrere Millionen Yen zu vermeiden.Die Beamten der japanischen Polizei fanden Goldbarren im Wert von etwa 17,3 Millionen Dollar, die in Kartons mit Autoteilen versteckt waren. Mithilfe eines Mittäters in Hongkong hätten die beiden bereits am 3. November 2017 200 Kilogramm Gold im Wert von 924 Millionen Yen nach Japan geschmuggelt; damit hatten Sie 73,9 Millionen Yen Konsumsteuer vermieden.Des Weiteren sollen die Täter weitere 220 Kilogramm Gold über die Grenze geschmuggelt haben. Sobald die Waren dann an einem Treffpunkt in Tokio angekommen waren, verkauften die beiden das Metall mithilfe von Händlern. Die Polizei glaubt, dass die Täter insgesamt 4 Tonnen Gold von März bis November 2017 über die Grenzen geschmuggelt hatten.© Redaktion GoldSeiten.de