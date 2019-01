Bleibt bei Gold, Turbulenzen auf dem Aktienmarkt kommen zurück

Die wiedererlangte Marktstabilität und erhöhte Risikobereitschaft werden sicher nicht andauern, so ein langjähriger Goldbulle, der rät, das gelbe Metall nicht zu übergehen.Wie Kitco News berichtet, schrieb Boris Mikanikrezai, Edelmetallanalyst bei Metal Bulletin auf Seeking Alpha, dass sich der makroökonimische Hintergrund für Gold 2019 als freundlicher erweisen wird als letztes Jahr, weil das Ausmaß der geldpolitischen Straffung in den USA des letzten Jahres unmöglich aufrechterhalten werden könne.Die Erholung des US-Aktienmarktes sei nur temporär. Laut seiner technischen Analyse handele es sich um eher eine leichte Kurszurückgewinnung als eine nachhaltige Erholung. Eine große Rolle in dieser Baisse spielt die nun lockerere geldpolitische Haltung der Federal Reserve.Der größte Druck auf den Goldpreis im Moment kommt vom Markt, der die kommenden Zinserhöhungen der Fed wieder einpreist, bemerkte Mikanikrezai. "Mit dem sinkenden VIX, sind die Märkte zuversichtlich mehr Zinserhöhungen der Fed für 2019 einzupreisen, trotz des starken Signals der Fed, dass eine Unterbrechung der Zinserhöhungen angebracht sei", sagte er. "Die Kombination aus einem starken Dollar und festen US-Realzinsen übte einigen Abwärtsdruck auf Goldspotpreise."Trotz der Gegenwinde harrte Gold aus und wartet nun auf einen neuen Auslöser, der die Preise nach oben treibe, so der Analyst. Das wahrscheinlichste Szenario für 2019 besteht aus weniger Zinserhöhungen, einem schwächeren US-Dollar und höheren Goldpreisen, schrieb Mikanikrezai.© Redaktion GoldSeiten.de