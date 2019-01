Boreal Metals schließt 1.621 m umfassendes Bohrprogramm auf Gumsberg ab

Vancouver, 23. Januar 2019 - Boreal Metals Corp. (Boreal oder das Unternehmen) (TSXV: BMX) freut sich, den Abschluss des 1.620,8 Meter umfassenden Diamantbohrprogramms in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Gumsberg bekannt zu geben. Gumsberg liegt im ertragreichen Bergbaugebiet Bergslagen in Südschweden (Abbildung 1). Boreal brachte im Umfeld der ehemaligen Mine Östra Silverberg neun weitere Diamantbohrlöcher nieder. Die Diamantbohrungen erprobten eine aussichtsreiche Stratigraphie, die räumlich von dem historisch abgebauten Erzkörper getrennt ist. Die Analyseergebnisse aus diesem Programm werden in Kürze erwartet.Der Bereich um die Mine Östra Silverberg enthält eine hochgradige Grundmetallmineralisierung mit Edelmetallanreicherung, meint President und CEO Karl Antonius. Wir sehen den Ergebnissen aus dieser Runde an Bohrungen entgegen, die den hochgradig mineralisierten Zink-, Silber- und Bleiabschnitten aus Boreals Bohrprogramm 2017/2018 nachgingen. Arctic Drilling hat hervorragende Arbeit geleistet und das Programm vorzeitig und unter Budget abgeschlossen.Das strategisch gelegene Projekt Gumsberg umfasst eine Gesamtfläche von über 18.300 Hektar und besteht aus sechs Explorationskonzessionen in der Bergbauregion Bergslagen in Südschweden, wo mehrere Zonen einer VMS-Mineralisierung vorkommen. Im Bereich der VMS-Edel- und Grundmetallmineralisierung bei Gumsberg fanden ab dem 13. Jahrhundert bis Anfang des 19. Jahrhunderts durchgehend Bergbauaktivitäten statt; das Konzessionsgebiet beherbergt mehr als 30 historische Minen, von denen die Mine Östra Silverberg am bekanntesten ist. Diese Mine galt zwischen 1250 und 1590 als größte Silbermine Schwedens. Trotz der langen Bergbautradition in diesem Gebiet fanden Explorationsaktivitäten unter Einsatz moderner Technologien auf dem Projektgelände bis dato nur in sehr begrenztem Umfang statt. Neue geologische Auswertungen, geophysikalische Messungen und Erkundungsbohrungen haben zur Entdeckung zahlreicher Explorationsziele unweit der historischen Abbaubereiche geführt.Die Proben aus dem kürzlich abgeschlossenen Bohrprogramm in Boreals Kupfer- und Goldprojekt Burfjord im Norden Norwegens (siehe Boreal-Pressemeldung vom 3. Dezember 2018) sind im Labor eingegangen und befinden sich in der Warteschlange für die Analyse. Aufgrund der abgelegenen Lage des Projekts in Nordnorwegen, wurden die Kernproben zunächst zur Zerteilung und Probenaufbereitung an die Einrichtung des Norwegischen Geologischen Dienstes in Løkken (Norwegen) geliefert. Die Proben wurden dann nach Schweden importiert und zur weiteren Verarbeitung und Analyse an die Einrichtung von ALS Laboratories in Malå (Schweden) überstellt. Boreal erwartet die Analyseergebnisse im Februar.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/45710/Boreal - Press Release - Completes Drilling at Gumsberg - Jan 23 2019 - FINAL_DEPRcom.001.pngAbbildung 1. Das Konzessionsgebiet Gumsberg liegt im sehr höffigen Bergbaugebiet Bergslagen in Südschweden, das reich an Grund- und Edelmetallen ist.Anmerkungen zu Abbildung 1Die Mineralisierung in den Konzessionsgebieten Falun, Saxerget und Garpenberg ist nicht unbedingt repräsentativ oder indikativ für die Mineralisierung im Konzessionsgebiet Gumsberg des Unternehmens.1. Informationen zu den Gehalten-Tonnagen stammen aus Mineral deposits and metallogeny of Fennoscandia, einer Abhandlung des Geologischen Dienstes von Finnland, Special Paper 53. Pasi Eilu, Editor. 401 S. 2012.2. Garpenberg verfügt über eine nachgewiesene Ressource von 19,7 Mio. t mit 96 g/t Ag, 0,3 g/t Au, 0,04 % Cu, 1,6 % Pb und 3,8 % Zn sowie eine wahrscheinliche Ressource von 56,7 Mio. t mit 99 g/t Ag, 0,3 g/t Au, 0,05 % Cu, 1,4 % Pb und 2,9 % Zn (Jahresbericht 2016 von Boliden: http://www.boliden.com/investor-relations/reports-and-presentations/annual-reports/)3. Kampmann, T.C., Jansson, N.F., Stephens, M.B., Majka, J. und Lasskogen, L., 2017. Systematics of Hydrothermal Alteration at the Falun Base Metal Sulfide Deposit and Implications for Ore Genesis and Exploration, Bergslagen Ore District, Fennoscandian Shield, Sweden. Economic Geology V. 112, S. 1111-1152.Aus der Mine Falun wurden rund 28 bis 35 Millionen metrische Tonnen (t) Erz mit Gehalten zwischen 0,5 und 5 % Zn, 0,1 und 1,7 % Pb, 0,7 und 4 % Cu, 13 und 35 g/t Ag und 0,5 und 4 g/t Au - je nach Mineralisierungstyp - gefördert.Daniel MacNeil, P.Geo, hat in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 alle technischen und wissenschaftlichen Informationen in dieser Pressemeldung gelesen und genehmigt. Herr MacNeil ist Vice President Exploration von Boreal Metals Corp.Boreal ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Entdeckung von Zink-, Kupfer-, Silber-, Gold- und Kobaltlagerstätten in fünf außergewöhnlichen historischen Bergbauprojektgebieten in Schweden und Norwegen liegt. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, neue Rohstofflagerstätten von wirtschaftlicher Bedeutung in bekannten Bergbauregionen aufzufinden, in denen moderne Explorationsmethoden noch kaum bzw. gar nicht zum Einsatz gekommen sind. Das Unternehmen wird von einem erfahrenen Führungsteam geleitet, das bereits zahlreiche Erfolge in der Entdeckung und Erschließung von Mineralressourcen und der Projektfinanzierung vorweisen kann.Im Namen von Boreal Metals Corp. Karl AntoniusPresidentNähere Informationen zu Boreal erhalten Sie auf der Webseite des Unternehmens unter www.borealmetals.com oder über Alexandra Woodyer Sherron (Tel. +1.604.922.8810 bzw. info@borealmetals.com).Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, schätzt, prognostiziert, potentiell und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, könnten oder sollten. Obwohl Boreal annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu und unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten. Die tatsächlichen Ergebnisse oder realen Situationen können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu solchen wesentlichen Risiken und Unwägbarkeiten zählen unter anderem - ohne Einschränkung darauf - auch folgende Faktoren: dass Boreal genügend Kapital aufbringen kann, um seinen Verpflichtungen im Rahmen der Konzessionsoptionsvereinbarungen nachzukommen; dass der gute Status der Rohstoffkonzessionen aufrecht erhalten werden kann; dass die Projekte exploriert und erschlossen werden können; dass die Verbindlichkeiten rückgezahlt werden können und genügend Geld für betriebliche Zwecke vorhanden ist; Änderungen der Wirtschaftslage an den Finanzmärkten; dass Boreal die nötigen Genehmigungen für die Exploration, Bohrung und Erschließung der Projekte erhält bzw. zeitgerecht erhält, damit Boreal seine Pläne und Geschäftsziele für die Projekte umsetzen kann; dass Boreal generell in der Lage ist, seine Projekte anhand von Bohrungen zu untersuchen und Mineralressourcen aufzufinden; dass das Unternehmen im Falle der Entdeckung oder des Erwerbs von Mineralressourcen in der Lage ist, solche Mineralressourcen zu Geld zu machen; Änderungen bei den Umweltgesetzen und anderen Gesetzen und Vorschriften, die sich auf die Betriebstätigkeit des Unternehmens auswirken könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen, Schätzungen und Annahmen der Firmenführung von Boreal um Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Sollten sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen der Firmenführung bzw. andere Faktoren ändern, ist Boreal nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen dem aktuellen Stand anzupassen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!