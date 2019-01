CMC Markets: Kein Grund für Gold

Michael McCarthy, führender Marktstratege bei CMC Markets, meinte bei einem Interview mit Bloomberg , dass es keinen Grund gebe in Gold-ETFs zu investieren.McCarthy zufolge sei Gold eines der ungünstigsten Assets für Investoren in diesem Jahr. Auch wenn es einige Turbulenzen auf dem Markt gab, bleibe die Gesamtentwicklung in den USA positiv. Der Goldpreis hatte erstaunliche Gewinne in letzter Zeit, doch nun stecke er zwischen 1.290 $ und 1.310 $ je Unze fest.Seiner Meinung nach müsste schon etwas Außergewöhnliches passieren, damit der Goldpreis aus dieser Position herauskommt, z. B. eine Krise, die sich schnell entwickelt.© Redaktion GoldSeiten.de